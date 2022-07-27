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Бизнес

ФАС на год продлила предписание «Магниту» о нулевых наценках на часть товаров

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба продлила на год предписание о нулевых наценках на ряд товаров, которое выдала компании «Тандер» («Магнит»)  в июле 2021 г. при покупке компанией сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт», сообщила пресс-служба ведомства.

«Благодаря продлению предписания ритейлеры продолжат соблюдать добровольно взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции* ряда товаров «потребительской корзины» и поддержанию социально незащищенных слоев населения посредством реализации программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними», — пояснили в ФАС.

В ведомстве рассказали, что нулевые наценки должны сохраниться на куриное мясо, молоко 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки и их смеси со сроком годности менее 10 дней. Компания должна отчитываться о выполнении предписания каждый квартал, отметили в ФАС.

«Магнит» и «Дикси» сообщили о закрытии сделки 22 июля 2021 г. В периметр сделки вошли 2477 магазинов, а ее цена составила 87,6 млрд руб. При удовлетворении ходатайства о покупке ФАС также потребовала от компаний исключить из сделки 148 магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных