ФАС на год продлила предписание «Магниту» о нулевых наценках на часть товаров

В ведомстве рассказали, что нулевые наценки должны сохраниться на куриное мясо, молоко 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки и их смеси со сроком годности менее 10 дней. Компания должна отчитываться о выполнении предписания каждый квартал, отметили в ФАС.