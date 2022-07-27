ФАС на год продлила предписание «Магниту» о нулевых наценках на часть товаров
«Благодаря продлению предписания ритейлеры продолжат соблюдать добровольно взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции* ряда товаров «потребительской корзины» и поддержанию социально незащищенных слоев населения посредством реализации программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними», — пояснили в ФАС.
В ведомстве рассказали, что нулевые наценки должны сохраниться на куриное мясо, молоко 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки и их смеси со сроком годности менее 10 дней. Компания должна отчитываться о выполнении предписания каждый квартал, отметили в ФАС.
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