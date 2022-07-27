«Известия» узнали условия госсубсидий на рекламу российских брендов
Российские производители смогут оплатить госсубсидиями до 50% рекламы на телевидении (для малого и среднего бизнеса — до 70%). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление правительства от 19 июля.
Отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе компании могут до конца 2022 г., а позже заключить соглашение с Минпромторгом. Господдержка предусмотрена для российских брендов одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, а также производителей электроники и бытовой техники.
Согласно условиям, товары брендов должны быть доступны во всех федеральных округах, а задолженность компаний не может превышать 300 000 руб. Кроме того, у производителя не должно быть рекламной активности в 2021 г.
Компаниям стоит учесть, что через три года выручка от продвигаемого товара должна в пять раз превысить сумму госпомощи. В противном случае средства придется вернуть в бюджет. Уточняется, что компании должны ежеквартально отчитываться о полученных средствах.
В начале июня глава Минпромторга, а теперь и вице-премьер России Денис Мантуров анонсировал программу по субсидированию рекламы отечественных брендов. По его словам, на реализацию проекта выделят 500 млн руб. из бюджета. Как следует из нового документа, средства должны распределить до конца года.
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