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Бизнес

«Известия» узнали условия госсубсидий на рекламу российских брендов

Ведомости

Российские производители смогут оплатить госсубсидиями до 50% рекламы на телевидении (для малого и среднего бизнеса — до 70%). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление правительства от 19 июля.

Отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе компании могут до конца 2022 г., а позже заключить соглашение с Минпромторгом. Господдержка предусмотрена для российских брендов одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, а также производителей электроники и бытовой техники.

Согласно условиям, товары брендов должны быть доступны во всех федеральных округах, а задолженность компаний не может превышать 300 000 руб. Кроме того, у производителя не должно быть рекламной активности в 2021 г.

Компаниям стоит учесть, что через три года выручка от продвигаемого товара должна в пять раз превысить сумму госпомощи. В противном случае средства придется вернуть в бюджет. Уточняется, что компании должны ежеквартально отчитываться о полученных средствах.

В начале июня глава Минпромторга, а теперь и вице-премьер России Денис Мантуров анонсировал программу по субсидированию рекламы отечественных брендов. По его словам, на реализацию проекта выделят 500 млн руб. из бюджета. Как следует из нового документа, средства должны распределить до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных