«Известия» узнали условия госсубсидий на рекламу российских брендов

Отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе компании могут до конца 2022 г., а позже заключить соглашение с Минпромторгом. Господдержка предусмотрена для российских брендов одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, а также производителей электроники и бытовой техники.