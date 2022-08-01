IKEA опровергла информацию о подготовке к возобновлению работы
Сеть магазинов товаров для дома IKEA не подтвердила появившуюся в социальных сетях информацию со ссылкой на сотрудников ритейлера о подготовке к возобновлению работы сети в России, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Уточняется, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются.
С 4 марта все магазины IKEA в России временно закрылись на фоне проведения СВО на территории Украины. Ранее сообщалось, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа, в середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, увольняет сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети.
Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжается до сих пор. С тех пор сайт сети неоднократно «ложился» из-за большого числа посетителей, в связи с чем компания ввела онлайн-очередь, чтобы регулировать количество людей, которые могут одновременно находиться на сайте. Также для пользователей сейчас недоступны «Личный кабинет» и «Избранное», в компании рекомендуют добавлять все сразу в корзину.
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