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IKEA опровергла информацию о подготовке к возобновлению работы

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA не подтвердила появившуюся в социальных сетях информацию со ссылкой на сотрудников ритейлера о подготовке к возобновлению работы сети в России, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Уточняется, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются. 

С 4 марта все магазины IKEA в России временно закрылись на фоне проведения СВО на территории Украины. Ранее сообщалось, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа, в середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, увольняет сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 

Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжается до сих пор. С тех пор сайт сети неоднократно «ложился» из-за большого числа посетителей, в связи с чем компания ввела онлайн-очередь, чтобы регулировать количество людей, которые могут одновременно находиться на сайте. Также для пользователей сейчас недоступны «Личный кабинет» и «Избранное», в компании рекомендуют добавлять все сразу в корзину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных