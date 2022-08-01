IKEA опровергла информацию о подготовке к возобновлению работы

Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжается до сих пор. С тех пор сайт сети неоднократно «ложился» из-за большого числа посетителей, в связи с чем компания ввела онлайн-очередь, чтобы регулировать количество людей, которые могут одновременно находиться на сайте. Также для пользователей сейчас недоступны «Личный кабинет» и «Избранное», в компании рекомендуют добавлять все сразу в корзину.