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«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры по кредитованию производителей электроники

Ведомости

Минцифры работает над новыми мерами поддержки российских производителей электроники. Ведомство собирается совместно с крупнейшими банками запустить программу льготного кредитования вендоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

1 августа в Минцифры прошло обсуждение инициативы с представителями банков, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. Согласно предложению ведомства, российские компании смогут получить кредиты на закупку комплектующих и реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб. Правительство же возместит банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

Другой собеседник газеты, знакомый с ситуацией, отметил, что механизм поддержки пока что «находится в стадии проектирования». Он добавил, что эта мера поможет компаниям, которым не хватает оборотных средств «в том числе из-за того, что их зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату». В Минцифры, «Сбере», Альфа-банке и ВТБ на запросы газеты не ответили.

Ранее Минцифры и Минпромторг анонсировали еще ряд проектов по поддержке российских производителей электроники. Так, в 2021 г. ведомства приступили к разработке механизма «сквозных проектов». Согласно инициативе, крупные компании при закупке российской техники для цифровых проектов смогут получить из бюджета субсидию, которая компенсирует до 50% от стоимости самого проекта. Мера должна была создать гарантированный отложенный спрос на пока не созданное оборудование.

Однако проект так и не был запущен. В начале 2022 г. его признали недоработанным, а после 24 февраля он отправился на очередной этап модернизации. Сейчас его статус неизвестен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных