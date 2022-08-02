«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры по кредитованию производителей электроники

Другой собеседник газеты, знакомый с ситуацией, отметил, что механизм поддержки пока что «находится в стадии проектирования». Он добавил, что эта мера поможет компаниям, которым не хватает оборотных средств «в том числе из-за того, что их зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату». В Минцифры, «Сбере», Альфа-банке и ВТБ на запросы газеты не ответили.