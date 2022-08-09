«Коммерсантъ»: владельцы ТЦ просят отменить визы для ритейлеров из дружественных стран

В РСТЦ обратили внимание, что на сегодняшний день в торговых центрах перестали работать бренды, суммарно занимающие около 7 млн кв. м. Ожидается, что с уходом оставшихся западных компаний из-за санкций освободятся еще 3 млн кв. м. Это приведет к падению доходов индустрии не менее чем на 15-20%. Москаленко отмечает, что некоторые владельцы ТЦ столкнутся с предбанкротным состоянием, поскольку еще не успели оправиться после кризиса из-за коронавируса.