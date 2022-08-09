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«Коммерсантъ»: владельцы ТЦ просят отменить визы для ритейлеров из дружественных стран

Ведомости

Владельцы российский торговых центров просят упростить въезд в Россию для ритейлеров из дружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

Москаленко направил документ главе российского МИДа Сергею Лаврову. В нем владельцы ТЦ просят снизить стоимость оформления российских виз либо и вовсе отменить их для бизнесменов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые открыты к сотрудничеству с Россией.

В РСТЦ обратили внимание, что на сегодняшний день в торговых центрах перестали работать бренды, суммарно занимающие около 7 млн кв. м. Ожидается, что с уходом оставшихся западных компаний из-за санкций освободятся еще 3 млн кв. м. Это приведет к падению доходов индустрии не менее чем на 15-20%. Москаленко отмечает, что некоторые владельцы ТЦ столкнутся с предбанкротным состоянием, поскольку еще не успели оправиться после кризиса из-за коронавируса.

При этом освободившееся место не спешат занимать ритейлеры из дружественных стран. Президент РСТЦ уточняет, что западные компании «только сейчас начали разрывать договоры и еще не освободили помещения».

По его мнению, главным препятствием для проведения переговоров с представителями новых брендов является стоимость оформления виз. К примеру, для граждан Турции цена однократной визы в РФ составляет $80, а многократной — $240. В РСТЦ отмечают, что сумма существенная «для бизнеса этих стран». Так что отмена или уменьшение стоимости виз для бизнесменов из Азии, Африки и Латинской Америки сильно поможет в налаживании международных деловых контактов.

При этом партнер Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова подчеркивает, что визовый режим не оказывает прямого влияния на ситуацию. По ее словам, инвестиционный климат «серьезно изменился в 2022 году».

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева также подтверждает, что большого интереса бренды из Азии, Африки и Латинской Америки к российскому рынку не проявляют. По ее мнению, в сложившейся ситуации важнее увеличить льготы для локального бизнеса и импортеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных