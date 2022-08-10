РБК: авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов Boeing
Собеседник издания рассказал, что в конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Отмечается, что несколько экипажей решили сохранить на случай, если Минтранс разрешит авиагруппе вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям. В начале июля стало известно, что «Волга-Днепр» хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском «Шереметьево».
В компании заявили, что оптимизация численности персонала является «вынужденной мерой». «Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — сказал РБК представитель «Волги-Днепр». При этом авиагруппа не раскрывает общее количество пилотов, которые работали в дочерних компаниях. По словам источника, на начало 2022 года в AirBridgeCargo числилось более 300 пилотов, а в «Атран» — более 110.
Бизнес группы «Волга-Днепр» был направлен на глобальный рынок грузоперевозок. Но с начала спецоперации России на Украине деятельность компании резко сократилась.
В середине марта пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.
Также на работу авиагруппы повлияли санкции ЕС в отношении российской авиаотрасли: запрет на продажу запчастей и запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Европу.
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