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РБК: авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов Boeing

Ведомости

Крупнейшая грузовая авиагруппа в России «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к компании.

Собеседник издания рассказал, что в конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Отмечается, что несколько экипажей решили сохранить на случай, если Минтранс разрешит авиагруппе вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям. В начале июля стало известно, что «Волга-Днепр» хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском «Шереметьево».

В компании заявили, что оптимизация численности персонала является «вынужденной мерой». «Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — сказал РБК представитель «Волги-Днепр». При этом авиагруппа не раскрывает общее количество пилотов, которые работали в дочерних компаниях. По словам источника, на начало 2022 года в AirBridgeCargo числилось более 300 пилотов, а в «Атран» — более 110.

Бизнес группы «Волга-Днепр» был направлен на глобальный рынок грузоперевозок. Но с начала спецоперации России на Украине деятельность компании резко сократилась.

В середине марта пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

Также на работу авиагруппы повлияли санкции ЕС в отношении российской авиаотрасли: запрет на продажу запчастей и запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Европу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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