РБК: авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов Boeing

В компании заявили, что оптимизация численности персонала является «вынужденной мерой». «Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — сказал РБК представитель «Волги-Днепр». При этом авиагруппа не раскрывает общее количество пилотов, которые работали в дочерних компаниях. По словам источника, на начало 2022 года в AirBridgeCargo числилось более 300 пилотов, а в «Атран» — более 110.