«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры создать совет для чистки реестра IT-компаний
Минцифры собирается учредить совет, который займется чисткой реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера в крупной компании и собеседника в профильной ассоциации.
По словам источников, в министерстве уже формируется соответствующая группа экспертов. По данным газеты, проект приказа главы Минцифры Максута Шадаева об учреждении совета был направлен 5 августа главам крупнейших российских профильных ассоциаций, в том числе «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ. Собеседники утверждают, что они и займутся проверкой реестра.
В ведомстве подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться, в том числе — к анализу информации о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Так, в сентябре 2021 г. из реестра убрали около 1600 организаций, а в начале августа этого года стало известно об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В частности, из реестра вычеркнули Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банки «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк и др.
На сегодняшний день реестр включает более 27 000 организаций. У таких предприятий есть ряд льгот. К примеру, обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 г. и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Также до марта 2025 г. ФНС не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний. Кроме того, им доступны кредиты под 3%, а сотрудники организаций до 27 лет получают отсрочку от призыва на военную службу и возможность получить льготную ипотеку.
Гендиректор «Алми партнера» (разработчик AlterOffice) Михаил Лебедев отметил, что идея провести чистку реестра обсуждалась в Минцифры с начала года, поскольку «около половины записей выглядят фиктивными». Другой источник издания уточнил, что за последние полгода бюджет мог потерять до 9 млрд руб. из-за выделения льгот компаниям, которые не ведут разработку.
При этом, по словам директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александры Орехович, не совсем понятно, по какому принципу будет приниматься решение об исключении компании из реестра. Она добавила, что критерии включения в него четко не установлены, по сути, компании достаточно иметь соответствующий код ОКВЭД. По мнению Орехович, такая правовая неопределенность может привести к массовому оспариванию решений об исключении.
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