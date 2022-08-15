«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры создать совет для чистки реестра IT-компаний

В ведомстве подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться, в том числе — к анализу информации о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Так, в сентябре 2021 г. из реестра убрали около 1600 организаций, а в начале августа этого года стало известно об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В частности, из реестра вычеркнули Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банки «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк и др.