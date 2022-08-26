СМИ сообщили о переговорах индийской GAIL India с «Газпромом» об импорте газа
Государственная индийская газовая компания GAIL India ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа в страну, пишет издание The Economic Times.
По данным газеты, «Газпром», вероятно, предложил индийской стороне закупать топливо у своей бывшей структуры Gazprom Marketing & Trading Singapore и рассчитываться по будущим сделкам в евро. Компания является «дочкой» Gazprom Germania, которая была фактически национализирована властями ФРГ после того, как «Гзапром» вышел из всех активов компании.
Отмечается, что компания по условиям долгосрочного контракта должна была поставить GAIL 2,5 млн т или минимум 36 партий СПГ в течение 2022 г. При этом уже восемь запланированных поставок были пропущены.
Как писал ранее «Коммерсантъ», 23 августа истекло временное разрешение на работу с GM&T, выданное российским правительством в мае, по которому проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мог поставлять газ по долгосрочному контракту на 3 млн т в год. Российские власти, выдавая разрешение, рассчитывали на сохранение поставок индийской GAIL, однако новые собственники бывшей структуры «Газпрома» предпочли продавать его на спотовом рынке.
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