СМИ сообщили о переговорах индийской GAIL India с «Газпромом» об импорте газа

Как писал ранее «Коммерсантъ», 23 августа истекло временное разрешение на работу с GM&T, выданное российским правительством в мае, по которому проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мог поставлять газ по долгосрочному контракту на 3 млн т в год. Российские власти, выдавая разрешение, рассчитывали на сохранение поставок индийской GAIL, однако новые собственники бывшей структуры «Газпрома» предпочли продавать его на спотовом рынке.