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СМИ сообщили о переговорах индийской GAIL India с «Газпромом» об импорте газа

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Государственная индийская газовая компания GAIL India ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа в страну, пишет издание The Economic Times.

По данным газеты, «Газпром», вероятно, предложил индийской стороне закупать топливо у своей бывшей структуры Gazprom Marketing & Trading Singapore и рассчитываться по будущим сделкам в евро. Компания является «дочкой» Gazprom Germania, которая была фактически национализирована властями ФРГ после того, как «Гзапром» вышел из всех активов компании.

Отмечается, что компания по условиям долгосрочного контракта должна была поставить GAIL 2,5 млн т или минимум 36 партий СПГ в течение 2022 г. При этом уже восемь запланированных поставок были пропущены.

Как писал ранее «Коммерсантъ», 23 августа истекло временное разрешение на работу с GM&T, выданное российским правительством в мае, по которому проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мог поставлять газ по долгосрочному контракту на 3 млн т в год. Российские власти, выдавая разрешение, рассчитывали на сохранение поставок индийской GAIL, однако новые собственники бывшей структуры «Газпрома» предпочли продавать его на спотовом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных