Yeni Safak: американские компании ищут способы торговли с Россией через Турцию

21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.