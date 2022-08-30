Yeni Safak: американские компании ищут способы торговли с Россией через Турцию
Американские компании, ушедшие с российского рынка из-за санкций, ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в местных бизнес-кругах.
По словам источников, некоторые компании из США предлагают турецкому бизнесу вести торговлю с Россией в обмен на «определенную комиссию». Отмечается, что в последние месяцы выросло число таких предложений.
Как сообщает газета, организации, закупающие российские товары, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай. Речь идет о закупке нефтехимической продукции, минерального топлива, драгоценных металлов и камней, зерна, железа и др.
Уточняется, что компании привлекли для этого своих «дочек», созданных в свободных зонах Дубая. Издание пишет, что организации прибегают к такому способу, чтобы покрыть убытки из-за ухода из России.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.
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