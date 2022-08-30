Молдавия пообещала выплатить «Газпрому» аванс за август
Молдавская государственная компания «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 млн куб. м газа за $16,6 млн. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что это позволит заплатить аванс «Газпрому» за топливо, полученное в августе.
«Энергоком» приобретет две партии газа по 5 млн куб. м у «Молдовагаза». Эта сделка также позволит «Молдовагазу» оплатить аванс за август до 1 сентября», — написал Спыну в своем Telegram-канале.
В правительстве страны уточнили, что приобретенный газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за 1000 куб. м, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.
22 августа глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания расплатилась за газ в июле с «Газпромом», а также запросила отсрочку на август. В тот же день «Газпром» в качестве исключения разрешил «Молдовагазу» произвести выплату аванса по поставкам за август 1 сентября. В компании выразили надежду, что впредь Кишинев будет в срок и в полном объеме выполнять контрактные обязательства.
Молдавское национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. «Молдовагаз», в свою очередь, просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа для Молдавии в августе составила $1458 за 1000 куб. м. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 куб. м. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
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