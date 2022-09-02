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Бизнес

«Коммерсантъ»: винный дом Antinori приостановил поставки в Россию

Ведомости

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в крупных алкогольных компаниях.

По словам двух собеседников газеты, решение связано с «геополитическим кризисом», из-за которого компания не хочет сотрудничать с Россией. При этом один из источников уточнил, что санкции Евросоюза о запрете на поставки в Россию алкоголя дороже 300 евро здесь ни при чем.

Другой источник утверждает, что у Antinori осложнились отношения с дистрибутором MBG Wine. Он допускает, что разногласия могли также возникнуть по условиям сотрудничества.

Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина подтвердила приостановку поставок вин Antinori, причина не уточняется. Она отметила, что контракт с компанией остается в силе. Фомина заверила, что MBG Wine не нуждается в дополнительных поставках, поскольку у дистрибутора есть сток, «полностью обеспечивающий планы продаж». В Antinori на запрос не ответили.

Antinori считается одним из старейших винных домов Италии. Он был основан в 1385 г. Основные поместья винодельни находятся в Тоскане. В рейтинге наиболее признанных винных брендов мира Drinks International 2022 года Antinori занимает пятое место. При этом, как сообщил руководитель WineRetail Александр Ставцев, у компании небольшая доля на российском рынке.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие производители алкоголя приостановили поставки в Россию. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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