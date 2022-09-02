«Коммерсантъ»: винный дом Antinori приостановил поставки в Россию

По словам двух собеседников газеты, решение связано с «геополитическим кризисом», из-за которого компания не хочет сотрудничать с Россией. При этом один из источников уточнил, что санкции Евросоюза о запрете на поставки в Россию алкоголя дороже 300 евро здесь ни при чем.