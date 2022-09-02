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NYP: конкурс «Мисс Вселенная» решили продать за $20 млн из-за убыточности

Ведомости

Основатель агентства Endeavor, которое занимается организацией боев UFC и конкурса красоты «Мисс Вселенная», Ари Эмануэль ищет покупателя для конкурса, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник. Уточняется, что Эмануэль выставил лот на продажу больше полугода назад, но с тех пор так и не нашел покупателя на него. Возможной причиной может быть слишком высокая цена — Эмануэль хочет продать его за $20 млн. 

По информации газеты, права на «Мисс Вселенную» Эмануэль приобрел в 2015 г. у миллиардера Дональда Трампа перед началом его президентской кампании. Официальная сумма сделки не была названа, NYP, ознакомившись с финансовыми отчетами из политической кампании Трампа, утверждает, что бизнес мог стоить от $5 до $25 млн.  

Источник, знакомый с финансовым положением организации, которая также занимается конкурсами красоты «Мисс США» и «Юная мисс США», сообщил, что Endeavor ежегодно несет убытки в размере $2 млн. При этом она была рентабельной до 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса конкурсы пришлось отменить. По информации издания, Эмануэль пытался привлечь иностранных инвесторов из Азии и Южной Америки, но безуспешно. Ему также неоднократно советовали снизить цену, чтобы скорее избавиться от нерентабельного актива.

Впервые конкурс «Мисс Вселенная» был проведен в 1952 г., он вошел в историю как самый престижный конкурс красоты. В конце 1995 г. конкурс оказался на грани банкротства, но ситуация изменилась, когда в следующем - 1996 г. - права на бизнес были выкуплены Дональдом Трампом. Согласно правилам конкурса, в нем могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных