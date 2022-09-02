NYP: конкурс «Мисс Вселенная» решили продать за $20 млн из-за убыточности
Основатель агентства Endeavor, которое занимается организацией боев UFC и конкурса красоты «Мисс Вселенная», Ари Эмануэль ищет покупателя для конкурса, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник. Уточняется, что Эмануэль выставил лот на продажу больше полугода назад, но с тех пор так и не нашел покупателя на него. Возможной причиной может быть слишком высокая цена — Эмануэль хочет продать его за $20 млн.
По информации газеты, права на «Мисс Вселенную» Эмануэль приобрел в 2015 г. у миллиардера Дональда Трампа перед началом его президентской кампании. Официальная сумма сделки не была названа, NYP, ознакомившись с финансовыми отчетами из политической кампании Трампа, утверждает, что бизнес мог стоить от $5 до $25 млн.
Источник, знакомый с финансовым положением организации, которая также занимается конкурсами красоты «Мисс США» и «Юная мисс США», сообщил, что Endeavor ежегодно несет убытки в размере $2 млн. При этом она была рентабельной до 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса конкурсы пришлось отменить. По информации издания, Эмануэль пытался привлечь иностранных инвесторов из Азии и Южной Америки, но безуспешно. Ему также неоднократно советовали снизить цену, чтобы скорее избавиться от нерентабельного актива.
Впервые конкурс «Мисс Вселенная» был проведен в 1952 г., он вошел в историю как самый престижный конкурс красоты. В конце 1995 г. конкурс оказался на грани банкротства, но ситуация изменилась, когда в следующем - 1996 г. - права на бизнес были выкуплены Дональдом Трампом. Согласно правилам конкурса, в нем могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей.
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