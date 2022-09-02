NYP: конкурс «Мисс Вселенная» решили продать за $20 млн из-за убыточности

Впервые конкурс «Мисс Вселенная» был проведен в 1952 г., он вошел в историю как самый престижный конкурс красоты. В конце 1995 г. конкурс оказался на грани банкротства, но ситуация изменилась, когда в следующем - 1996 г. - права на бизнес были выкуплены Дональдом Трампом. Согласно правилам конкурса, в нем могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей.