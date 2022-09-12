ФАС разрешила БКХ «Коломенский» купить «Волжского пекаря»

БКХ «Коломенский» называет себя лидером российского рынка хлебобулочных изделий, он выпускает продукцию под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и проч. Финансовые показатели компании не раскрываются. БКХ принадлежит владельцу девелопера Sminex Алексею Тулупову. Ранее его холдинг купил активы ушедшей из России Fazer, которая владела в стране тремя заводами в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Эта сделка оценивалась в 4 млрд руб. Эксперты не исключают, что БКХ «Коломенский» может провести и другие сделки по выкупу профильных активов, например, среди региональных игроков.