ФАС разрешила БКХ «Коломенский» купить «Волжского пекаря»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о приобретении компании «Волжский пекарь», говорится в сообщении регулятора. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке хлеба и кондитерских изделий.
О намерении московского БКХ «Коломенский» купить контрольный пакет акций крупнейшего хлебобулочного предприятия Тверской области «Волжский пекарь» стало известно в начале августа. «Волжский пекарь», по собственным данным, занимает 48% рынка хлебобулочных изделий Тверской области. Общий объем производства в 2021 г. составил 39 700 т, а выручка предприятия – 2,66 млрд руб. При этом чистый убыток достиг 10,7 млн руб. Эксперты оценивали сделку в 500-700 млн руб.
БКХ «Коломенский» называет себя лидером российского рынка хлебобулочных изделий, он выпускает продукцию под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и проч. Финансовые показатели компании не раскрываются. БКХ принадлежит владельцу девелопера Sminex Алексею Тулупову. Ранее его холдинг купил активы ушедшей из России Fazer, которая владела в стране тремя заводами в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Эта сделка оценивалась в 4 млрд руб. Эксперты не исключают, что БКХ «Коломенский» может провести и другие сделки по выкупу профильных активов, например, среди региональных игроков.