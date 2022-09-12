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ФАС разрешила БКХ «Коломенский» купить «Волжского пекаря»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о приобретении компании «Волжский пекарь», говорится в сообщении регулятора. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке хлеба и кондитерских изделий.

О намерении московского БКХ «Коломенский» купить контрольный пакет акций крупнейшего хлебобулочного предприятия Тверской области «Волжский пекарь» стало известно в начале августа. «Волжский пекарь», по собственным данным, занимает 48% рынка хлебобулочных изделий Тверской области. Общий объем производства в 2021 г. составил 39 700 т, а выручка предприятия – 2,66 млрд руб. При этом чистый убыток достиг 10,7 млн руб. Эксперты оценивали сделку в 500-700 млн руб.

БКХ «Коломенский» называет себя лидером российского рынка хлебобулочных изделий, он выпускает продукцию под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и проч. Финансовые показатели компании не раскрываются. БКХ принадлежит владельцу девелопера Sminex Алексею Тулупову. Ранее его холдинг купил активы ушедшей из России Fazer, которая владела в стране тремя заводами в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Эта сделка оценивалась в 4 млрд руб. Эксперты не исключают, что БКХ «Коломенский» может провести и другие сделки по выкупу профильных активов, например, среди региональных игроков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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