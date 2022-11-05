«Ростех» опроверг информацию о задержании в Испании связанной с Чемезовым яхты
«Повторим еще раз: ни «Ростех», ни Чемезов не имеют отношения к этому судну. История с яхтой — выдумка западных пиарщиков, у которых одна цель — дискредитировать Россию и руководство крупнейшей оборонной компании страны», — заявили изданию в «Ростехе».
3 ноября Bloomberg сообщил, что испанский суд решил арестовать яхту стоимостью $140 млн. Агентство писало, что владелец судна перестал платить за его обслуживание, и связывало яхту с Чемезовым. 85-метровую яхту Meridian A испанские власти задержали в середине марта в Барселоне. В Евросоюзе считают, что формально судно принадлежит падчерице Чемезова, писало агентство.
Сергей Чемезов находится под санкциями Евросоюза с 2014 г. В марте текущего года США ввели пакет санкций против российских политиков, бизнесменов и членов их семей в связи со спецоперацией России на Украине. Под санкции попал в том числе глава «Ростеха» Чемезов. В Вашингтоне заявили, что ограничения «отрежут» бизнесменов и членов их семей от финансовой системы США, заморозят их активы в стране и заблокируют их собственность, из-за чего ею будет невозможно пользоваться. Чемезова также включили в санкционный список Австралии.