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Бизнес

«Ростех» опроверг информацию о задержании в Испании связанной с Чемезовым яхты

Ведомости

Корпорация «Ростех» и ее глава Сергей Чемезов не имеют отношения к яхте, которая, как писал Bloomberg, связана с семьей бизнесмена и была арестована в Испании. Представитель госкорпорации назвал выдумкой данные сведения, передает РБК.

«Повторим еще раз: ни «Ростех», ни Чемезов не имеют отношения к этому судну. История с яхтой — выдумка западных пиарщиков, у которых одна цель — дискредитировать Россию и руководство крупнейшей оборонной компании страны», — заявили изданию в «Ростехе».

3 ноября Bloomberg сообщил, что испанский суд решил арестовать яхту стоимостью $140 млн. Агентство писало, что владелец судна перестал платить за его обслуживание, и связывало яхту с Чемезовым. 85-метровую яхту Meridian A испанские власти задержали в середине марта в Барселоне. В Евросоюзе считают, что формально судно принадлежит падчерице Чемезова, писало агентство.

Сергей Чемезов находится под санкциями Евросоюза с 2014 г. В марте текущего года США ввели пакет санкций против российских политиков, бизнесменов и членов их семей в связи со спецоперацией России на Украине. Под санкции попал в том числе глава «Ростеха» Чемезов. В Вашингтоне заявили, что ограничения «отрежут» бизнесменов и членов их семей от финансовой системы США, заморозят их активы в стране и заблокируют их собственность, из-за чего ею будет невозможно пользоваться. Чемезова также включили в санкционный список Австралии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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