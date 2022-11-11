Правообладатель бренда «В лавке» подал в суд на «Яндекс»
В Арбитражный суд Москвы подан иск ООО «Источник», которому принадлежит товарный знак «В лавке. Фермерская еда», о взыскании 100 млн руб. с «Яндекса» и четырех подконтрольных ему юрлиц, следует из картотеки арбитражных дел.
По информации «РИА Новости», рассмотрением дела займется судья Максим Ведерников, специализирующийся на спорах вокруг интеллектуальной собственности. Можно предположить, что «Источник», скорее всего, просит суд взыскать с группы компаний «Яндекса» компенсацию за нарушение последними исключительных прав на товарный знак «В лавке. Фермерская еда», считает юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.
«Мы ждем документов для ознакомления с материалами дела и будем защищать свои интересы в суде», – заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». «В лавке» не ответили на звонки и не смогли прокомментировать иск.
Под брендом «В лавке» в Москве работают два магазина и кафе. Их развивают Дмитрий Немировский и Павел Гриншпун, ранее участники фермерского кооператива Бориса Акимова LavkaLavka. Акимов вместе с партнерами начал развивать интернет-магазин LavkaLavka в 2009 г. В 2018 г. большая часть магазинов LavkaLavka была закрыта, а последние три перешли к Дмитрию Немировскому (90%) и Павлу Гриншпуну (10%).
Но они не приобрели другие товарные знаки, зарегистрированные еще в 2011 г., например «LavkaLavka Поддержи местного фермера», действительный до 2031 г., а значит, они не могут использовать эти товарные знаки в споре с «Яндексом», говорит Хантимиров. Он считает, что у «Источника» мало шансов в этом деле, поскольку товарные знаки внешне сильно отличаются и их невозможно спутать. Кроме того, само слово «Лавка» имеет широкий ассоциативный ряд.
Заявка на регистрацию бренда «В лавке. Фермерская еда» по четырем классам товаров и двум классам услуг подана 27 мая 2020 г. Это единственный товарный знак, который принадлежит ООО «Источник», согласно системе «СПАРК-Интерфакс». В же время «Яндекс» имеет приоритет по товарному знаку «Яндекс.Лавка» с сентября 2019 г., следует из базы Роспатента.
Ранее «Яндекс» сам подавал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru, которые принадлежат ООО «Магазин у дома», но в сентябре 2022 г. производство было урегулировано мировым соглашением.