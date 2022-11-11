Правообладатель бренда «В лавке» подал в суд на «Яндекс»

Но они не приобрели другие товарные знаки, зарегистрированные еще в 2011 г., например «LavkaLavka Поддержи местного фермера», действительный до 2031 г., а значит, они не могут использовать эти товарные знаки в споре с «Яндексом», говорит Хантимиров. Он считает, что у «Источника» мало шансов в этом деле, поскольку товарные знаки внешне сильно отличаются и их невозможно спутать. Кроме того, само слово «Лавка» имеет широкий ассоциативный ряд.