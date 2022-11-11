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Бизнес

Правообладатель бренда «В лавке» подал в суд на «Яндекс»

Ведомости

В Арбитражный суд Москвы подан иск ООО «Источник», которому принадлежит товарный знак «В лавке. Фермерская еда», о взыскании 100 млн руб. с «Яндекса» и четырех подконтрольных ему юрлиц, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 10 ноября, дата первого заседания по нему пока не назначена. Среди соответчиков – «Яндекс. Лавка», «Яндекс. Еда» «Яндекс. Такси» и «Партия Еды». Третьим лицом к участию в деле привлечен Роспатент. 

По информации «РИА Новости», рассмотрением дела займется судья Максим Ведерников, специализирующийся на спорах вокруг интеллектуальной собственности. Можно предположить, что «Источник», скорее всего, просит суд взыскать с группы компаний «Яндекса» компенсацию за нарушение последними исключительных прав на товарный знак «В лавке. Фермерская еда», считает юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. 

«Мы ждем документов для ознакомления с материалами дела и будем защищать свои интересы в суде», – заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». «В лавке» не ответили на звонки и не смогли прокомментировать иск. 

Под брендом «В лавке» в Москве работают два магазина и кафе. Их развивают Дмитрий Немировский и Павел Гриншпун, ранее участники фермерского кооператива Бориса Акимова LavkaLavka. Акимов вместе с партнерами начал развивать интернет-магазин LavkaLavka в 2009 г. В 2018 г. большая часть магазинов LavkaLavka была закрыта, а последние три перешли к Дмитрию Немировскому (90%) и Павлу Гриншпуну (10%).

Но они не приобрели другие товарные знаки, зарегистрированные еще в 2011 г., например «LavkaLavka Поддержи местного фермера», действительный до 2031 г., а значит, они не могут использовать эти товарные знаки в споре с «Яндексом», говорит Хантимиров. Он считает, что у «Источника» мало шансов в этом деле, поскольку товарные знаки внешне сильно отличаются и их невозможно спутать. Кроме того, само слово «Лавка» имеет широкий ассоциативный ряд.

Заявка на регистрацию бренда «В лавке. Фермерская еда» по четырем классам товаров и двум классам услуг подана 27 мая 2020 г. Это единственный товарный знак, который принадлежит ООО «Источник», согласно системе «СПАРК-Интерфакс». В же время «Яндекс» имеет приоритет по товарному знаку «Яндекс.Лавка» с сентября 2019 г., следует из базы Роспатента.

Ранее «Яндекс» сам подавал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru, которые принадлежат ООО «Магазин у дома», но в сентябре 2022 г. производство было урегулировано мировым соглашением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных