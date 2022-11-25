«Коммерсантъ» узнал о росте популярности трансграничных платежей в даркнете
В даркнете набирает популярность услуга по проведению трансграничных платежей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным газеты, раньше такие предложения были единичными, но в последнее время их число увеличилось в десятки раз. Речь идет об услугах для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги.
Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян объяснил такую тенденцию неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в текущих условиях.
«Коммерсантъ» изучил объявления, в которых предлагает создать цепочку по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Вывод средств возможен раз в сутки от 100 000 руб., следует из предложений. Так, первым делом клиент должен обратиться к посреднику через Telegram-канал или написать ему на электронную почту, чтобы обсудить условия. После этого зарубежный покупатель перечисляет средства на банковскую карту или сим-карту посредника, тот в свою очередь в криптовалюте переводит деньги продавцу. На индивидуальных условиях также может быть выплачен фиат, уточняет издание.
«Коммерсантъ» отмечает, что данные сервисы являются конкурентами таких легальных компаний, как Prodamus и Life Pay, которые предоставляют услуги по приему иностранных карт Visa и Mastercard для оплаты товаров и услуг в России. Комиссионные в таком случае составляют 8,5–10%.
Авакимян отмечает, что сервис в даркнете дороже, поскольку 20–30%, часть расходов контрагента может быть замаскирована в виде комиссий по конверсионным операциям и за открытие вспомогательных счетов. По словам руководителя направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергея Трухачева, иногда комиссия может превышать 50% от суммы проводимых денежных средств.
Партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин отмечает, что такие услуги нужны для экспорта товаров и услуг из России в любую страну СНГ в тех случаях, когда продукция подлежит тому или иному виду госконтроля в РФ, который экспортер не может или не хочет соблюдать. Юрист напомнил, что в СНГ российские товары не облагаются ввозными пошлинами, но при этом на них могут быть наложены другие сборы.
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде рассказала о случае, когда иностранный банк-корреспондент отказывался в проведении платежа из-за крымской прописки получателя средств. Она пояснила, что с помощью сервисов в даркнете получатель пытается избежать подобных рисков.
В то же время, отмечает Менде, значительная часть таких операций происходит в серой зоне. По ее словам, из-за таких операций владелец эквайринга, а иногда и продавец услуг могут быть привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.
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