«Коммерсантъ» узнал о росте популярности трансграничных платежей в даркнете

Партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин отмечает, что такие услуги нужны для экспорта товаров и услуг из России в любую страну СНГ в тех случаях, когда продукция подлежит тому или иному виду госконтроля в РФ, который экспортер не может или не хочет соблюдать. Юрист напомнил, что в СНГ российские товары не облагаются ввозными пошлинами, но при этом на них могут быть наложены другие сборы.