Стоимость нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с декабря 2021 года
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $76 за баррель. Цена стала минимальной с 27 декабря 2021 г., следует из данных торговой площадки.
В ходе торгов к 19.07 мск цена на нефть марки Brent снижалась на 1,85% до $75,74 за баррель. Однако по состоянию на 19.11 фьючерс подорожал до $76,02 за баррель (-1,48%). К 19.19 стоимость Brent поднялась до $76,37 за баррель (-1,03%).
В то же время январский фьючерс на нефть марки WTI по состоянию на 19.20 снижается на 0,52% до $71,63 за баррель.
Накануне, 7 декабря, стоимость февральских фьючерсов на Brent также впервые с 27 декабря 2021 г. опустилась ниже $77 за баррель. 6 декабря цена на нефть впервые с 4 января 2022 г. упала ниже $79 за баррель.
6 декабря управление энергетической информации минэнерго США снизило прогноз стоимости нефти Brent в 2022 г. со $102,13 до $101,48 за баррель. В то же время ведомство скорректировало прогноз суточной добычи нефти в 2022 г., увеличив его на 40 000 баррелей, до 11,87 млн баррелей в сутки. Кроме того, как ожидает минэнерго США, в начале 2023 г. цена на Brent будет выше $90 за баррель. Прогноз по добыче в следующем году повышен на 30 000 баррелей до 12,34 млн баррелей в сутки.
Агентство Bloomberg отмечает, что нефть дешевеет на фоне неопределенности со спросом на топливо в мире. Также издание обращает внимание на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики. В то же время макроэкономические перспективы ухудшаются, пишет агенство.
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