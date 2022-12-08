Стоимость нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с декабря 2021 года

6 декабря управление энергетической информации минэнерго США снизило прогноз стоимости нефти Brent в 2022 г. со $102,13 до $101,48 за баррель. В то же время ведомство скорректировало прогноз суточной добычи нефти в 2022 г., увеличив его на 40 000 баррелей, до 11,87 млн баррелей в сутки. Кроме того, как ожидает минэнерго США, в начале 2023 г. цена на Brent будет выше $90 за баррель. Прогноз по добыче в следующем году повышен на 30 000 баррелей до 12,34 млн баррелей в сутки.