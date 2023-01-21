РБК: менеджмент «Норникеля» предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд

Выручка ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по МСФО за первое полугодие 2022 г. составила $9 млрд, практически не изменившись к прошлогоднему показателю, сообщалось в отчете компании. EBITDA «Норникеля» упал по итогам шести месяцев на 16% до $4,8 млрд на фоне роста себестоимости производства продукции, вызванного дополнительными расходами на персонал и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом чистая прибыль увеличилась год к году на 18% до $5,1 млрд за счет укрепления курса рубля и переоценки долговых обязательств в иностранной валюте, сообщила компания. Чистый долг «Норникеля» вырос вдвое до $10 млрд из-за снижения FCF (свободного денежного потока) и выплаты дивидендов за 2021 г.