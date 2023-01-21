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РБК: менеджмент «Норникеля» предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд

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Менеджмент «Норильского никеля» предложил снизить дивиденды по итогам 2022 г. до $1,5 млрд, сообщили РБК три источника, близких к совету директоров «Норникеля».

Посвященное бюджету на 2023 г. заседание совета директоров компании состоялось 15 декабря прошлого года. Пресс-служба компании тогда заявила, что в новом году «Норникель» проходит пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 г., который прогнозируется на уровне около $4,7 млрд.

Собеседники РБК рассказали, что менеджмент обосновал необходимость сокращения дивидендов большой инвестпрограммой, а крупнейшие акционеры, включая UC Rusal встретили это предложение «мирно». По итогам 2021 г. было выплачено $6,3 млрд дивидендов, уточняет издание. Окончательное решение еще не принято и ожидается в марте-апреле, заявили источники РБК. 

Выручка ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по МСФО за первое полугодие 2022 г. составила $9 млрд, практически не изменившись к прошлогоднему показателю, сообщалось в отчете компании.  EBITDA «Норникеля» упал по итогам шести месяцев на 16% до $4,8 млрд на фоне роста себестоимости производства продукции, вызванного дополнительными расходами на персонал и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом чистая прибыль увеличилась год к году на 18% до $5,1 млрд за счет укрепления курса рубля и переоценки долговых обязательств в иностранной валюте, сообщила компания. Чистый долг «Норникеля» вырос вдвое до $10 млрд из-за снижения FCF (свободного денежного потока) и выплаты дивидендов за 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных