РБК: менеджмент «Норникеля» предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд
Посвященное бюджету на 2023 г. заседание совета директоров компании состоялось 15 декабря прошлого года. Пресс-служба компании тогда заявила, что в новом году «Норникель» проходит пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 г., который прогнозируется на уровне около $4,7 млрд.
Собеседники РБК рассказали, что менеджмент обосновал необходимость сокращения дивидендов большой инвестпрограммой, а крупнейшие акционеры, включая UC Rusal встретили это предложение «мирно». По итогам 2021 г. было выплачено $6,3 млрд дивидендов, уточняет издание. Окончательное решение еще не принято и ожидается в марте-апреле, заявили источники РБК.
Выручка ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по МСФО за первое полугодие 2022 г. составила $9 млрд, практически не изменившись к прошлогоднему показателю, сообщалось в отчете компании. EBITDA «Норникеля» упал по итогам шести месяцев на 16% до $4,8 млрд на фоне роста себестоимости производства продукции, вызванного дополнительными расходами на персонал и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом чистая прибыль увеличилась год к году на 18% до $5,1 млрд за счет укрепления курса рубля и переоценки долговых обязательств в иностранной валюте, сообщила компания. Чистый долг «Норникеля» вырос вдвое до $10 млрд из-за снижения FCF (свободного денежного потока) и выплаты дивидендов за 2021 г.