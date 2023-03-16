«Коммерсантъ» узнал о смене руководства в «Связном»

Ранее 14 февраля «Связной» опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства, писали тогда «Ведомости». С 2017 по 2020 г. ООО «Сеть «Связной» наращивало выручку и генерировало убытки (почти 5 млрд руб. убытка в 2019 г. при выручке 95,3 млрд руб., около 2 млрд руб. убытка в 2020 г. при выручке 102 млрд руб.), но в 2021 г. вышло в прибыль – 15,2 млн руб. при рекордном для сети обороте в 105 млрд руб.