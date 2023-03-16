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«Коммерсантъ» узнал о смене руководства в «Связном»

Ведомости

Новым президентом сети «Связной» вместо проработавшего на этой должности менее года Алексея Вуколова стал бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо сотрудникам.

Как отмечается в письме от 10 марта, Тарабурин займется стабилизацией бизнеса компании. При этом 9 марта сотрудникам сообщили, что исполнительным директором сети стала Дагмара Иванова, занимавшая ранее должности управляющего директора «М.Видео - Эльдорадо» и старшего вице-президента «Связного».

Иванова, как отмечает издание, в приветственном письме заявила о «крайне сложном периоде», который проживает компания, и о необходимости сменить бизнес-модель.

Ранее 14 февраля «Связной» опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства, писали тогда «Ведомости». С 2017 по 2020 г. ООО «Сеть «Связной» наращивало выручку и генерировало убытки (почти 5 млрд руб. убытка в 2019 г. при выручке 95,3 млрд руб., около 2 млрд руб. убытка в 2020 г. при выручке 102 млрд руб.), но в 2021 г. вышло в прибыль – 15,2 млн руб. при рекордном для сети обороте в 105 млрд руб.

«Связной» накопил очень большие долги: при обороте в 2021 г. в 105 млрд руб. кредиторская задолженность (долги поставщикам) составила почти половину этой суммы (54 млрд руб.). Такое финансовое положение компании послужило причиной того, что в 2022 г. «Связной» столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов. Федеральная розничная сеть «Связного» насчитывает более 2600 магазинов в 1100 населенных пунктах.

Ранее по теме: «Связной» начинает банкротить сам себя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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