«Яндекс» может запустить такси на норвежском Шпицбергене
«Арктикуголь» обратился к компании с идей запустить сервис на архипелаге, глава траста написал письмо руководителю «Яндекса». По словам Неверова, от «Яндекса» не потребуется каких-либо затрат, так как в поселках российского присутствия есть необходимые снегоходы и спецтехника.
«Это имиджевая история, от них не нужно никаких затрат, только подключить нас к своей системе, мы бы сами все сделали и на вездеходах или на снегоходах развозили людей», – завил Неверов.
Помимо этого Неверов рассказал, что в августе – сентябре на архипелаг могут запустить чартерный рейс из России, работа уже ведется.
«Артикуголь» – это головная российская организация на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане, площадь которого составляет 61 022 кв. км. Компания занимается добычей угля. На архипелаге трест владеет территорией в 251 кв. м, на которой расположен действующий рудник «Баренцбург». В 1920 г. был определен международно-правовой статус Шпицбергена и признан суверенитет Норвегии над архипелагом.