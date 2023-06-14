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«Яндекс» может запустить такси на норвежском Шпицбергене

Ведомости

Сервису «Яндекс.Такси» предложили начать работу на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом «РИА Новости» рассказал глава треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Арктикуголь» обратился к компании с идей запустить сервис на архипелаге, глава траста написал письмо руководителю «Яндекса». По словам Неверова, от «Яндекса» не потребуется каких-либо затрат, так как в поселках российского присутствия есть необходимые снегоходы и спецтехника.

«Это имиджевая история, от них не нужно никаких затрат, только подключить нас к своей системе, мы бы сами все сделали и на вездеходах или на снегоходах развозили людей», – завил Неверов.

Помимо этого Неверов рассказал, что в августе – сентябре на архипелаг могут запустить чартерный рейс из России, работа уже ведется.

«Артикуголь» – это головная российская организация на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане, площадь которого составляет 61 022 кв. км. Компания занимается добычей угля. На архипелаге трест владеет территорией в 251 кв. м, на которой расположен действующий рудник «Баренцбург». В 1920 г. был определен международно-правовой статус Шпицбергена и признан суверенитет Норвегии над архипелагом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных