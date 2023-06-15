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Музыкальные лейблы подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав

Ведомости

17 музыкальных лейблов подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исковое заявление, зарегистрированное в штате Теннесси.

Компанию обвиняют в допущении тысяч нарушений авторских прав: Twitter разрешает публиковать любую музыку без соответствующей лицензии. В иске речь идет о «бесчисленных копиях музыкальных композиций».

Национальная ассоциация музыкальных издателей США (National Music Publishers' Association, NMPA), в которую входят лейблы Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требует возмещения $250 млн за 1700 случаев нарушения авторских прав.

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По словам президента NMPA Дэвида Исраэлита, Twitter остается единственной социальной сетью, которая отказалась лицензировать миллионы песен. Из искового заявления следует, что другие крупные платформы, включая TikTok и YouTube, надлежащим образом приобретают лицензии на музыку.

В иске также говорится о том, что после прихода Илона Маска в Twitter начался «беспорядок» в правовых вопросах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных