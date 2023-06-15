Музыкальные лейблы подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав
17 музыкальных лейблов подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исковое заявление, зарегистрированное в штате Теннесси.
Компанию обвиняют в допущении тысяч нарушений авторских прав: Twitter разрешает публиковать любую музыку без соответствующей лицензии. В иске речь идет о «бесчисленных копиях музыкальных композиций».
Национальная ассоциация музыкальных издателей США (National Music Publishers' Association, NMPA), в которую входят лейблы Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требует возмещения $250 млн за 1700 случаев нарушения авторских прав.
По словам президента NMPA Дэвида Исраэлита, Twitter остается единственной социальной сетью, которая отказалась лицензировать миллионы песен. Из искового заявления следует, что другие крупные платформы, включая TikTok и YouTube, надлежащим образом приобретают лицензии на музыку.
В иске также говорится о том, что после прихода Илона Маска в Twitter начался «беспорядок» в правовых вопросах.