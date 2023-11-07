В России начали внедрять новую сельхозкультуру для производства целлюлозы
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения (СО) РАН начали внедрять в сельское хозяйство новую культуру, необходимую для производства бумаги, – мискантус. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным ученых, сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса – многолетнего травянистого растения – в целлюлозу. В частности, такое предприятие уже функционирует в Московской области, в Новосибирской области определена площадка для этого завода, в Калининградской – достигнута договоренность о создании завода в регионе.
В Институте цитологии и генетики СО РАН объяснили необходимость развития такого способа получения целлюлозы тем, что переработка древесины занимает гораздо больше времени и требует больше финансовых затрат по сравнению с переработкой мискантуса. По данным ученых, из одного гектара плантаций можно получить около 4 т целлюлозы.
Мискантус – многолетнее травянистое растение, чаще всего произрастающее в Австралии, Азии и Африке. В России он встречается на юге Приморского края – там растет мискантус китайский. В 2012 г. Институт цитологии и генетики СО РАН зарегистрировал первый культурный сорт – «сорановский», способный «комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ». Пробная плантация была засеяна в Московской области в 2020 г. Тогда же была запущена опытная производственная линия по производству биоразлагаемой посуды из целлюлозы, которую получают при переработке мискантуса.