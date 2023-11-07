В России начали внедрять новую сельхозкультуру для производства целлюлозы

Мискантус – многолетнее травянистое растение, чаще всего произрастающее в Австралии, Азии и Африке. В России он встречается на юге Приморского края – там растет мискантус китайский. В 2012 г. Институт цитологии и генетики СО РАН зарегистрировал первый культурный сорт – «сорановский», способный «комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ». Пробная плантация была засеяна в Московской области в 2020 г. Тогда же была запущена опытная производственная линия по производству биоразлагаемой посуды из целлюлозы, которую получают при переработке мискантуса.