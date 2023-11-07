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В России начали внедрять новую сельхозкультуру для производства целлюлозы

Ведомости

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения (СО) РАН начали внедрять в сельское хозяйство новую культуру, необходимую для производства бумаги, – мискантус. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным ученых, сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса – многолетнего травянистого растения – в целлюлозу. В частности, такое предприятие уже функционирует в Московской области, в Новосибирской области определена площадка для этого завода, в Калининградской – достигнута договоренность о создании завода в регионе.

В Институте цитологии и генетики СО РАН объяснили необходимость развития такого способа получения целлюлозы тем, что переработка древесины занимает гораздо больше времени и требует больше финансовых затрат по сравнению с переработкой мискантуса. По данным ученых, из одного гектара плантаций можно получить около 4 т целлюлозы.

Мискантус – многолетнее травянистое растение, чаще всего произрастающее в Австралии, Азии и Африке. В России он встречается на юге Приморского края – там растет мискантус китайский. В 2012 г. Институт цитологии и генетики СО РАН зарегистрировал первый культурный сорт – «сорановский», способный «комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ». Пробная плантация была засеяна в Московской области в 2020 г. Тогда же была запущена опытная производственная линия по производству биоразлагаемой посуды из целлюлозы, которую получают при переработке мискантуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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