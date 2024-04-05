Исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» назначат Сергея Радькова

Горьков был назначен на пост генерального директора «Росгеологии» в апреле 2019 г. 2 апреля ТАСС со ссылкой на источники, близкие к «Росгеологии», писал, что срок полномочий Горькова на посту гендиректора холдинга истек с начала апреля.