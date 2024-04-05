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Исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» назначат Сергея Радькова

Ведомости

Исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» будет назначен Сергей Радьков, экс-глава компании Сергей Горьков остается в правлении холдинга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минприроды РФ и по совместительству председателя совета директоров холдинга Александра Козлова, сделанное в ходе расширенного заседания правления холдинга.

Радьков с 2021 г. курировал в «Росгеологии» производство работ по твердым полезным ископаемым.

Горьков был назначен на пост генерального директора «Росгеологии» в апреле 2019 г. 2 апреля ТАСС со ссылкой на источники, близкие к «Росгеологии», писал, что срок полномочий Горькова на посту гендиректора холдинга истек с начала апреля.

Накануне «Росгеология» поделилась финансовой отчетностью по РБСУ, согласно которой чистая прибыль компании в 2023 г. выросла до 357,61 млн руб. против 339,25 млн руб. в 2022 г.

«Росгеология» – крупнейший геологический холдинг РФ, компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений. Компания является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России, 100% капитала «Росгеологии» находится в государственной собственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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