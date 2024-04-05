Исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» назначат Сергея Радькова
Исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» будет назначен Сергей Радьков, экс-глава компании Сергей Горьков остается в правлении холдинга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минприроды РФ и по совместительству председателя совета директоров холдинга Александра Козлова, сделанное в ходе расширенного заседания правления холдинга.
Радьков с 2021 г. курировал в «Росгеологии» производство работ по твердым полезным ископаемым.
Горьков был назначен на пост генерального директора «Росгеологии» в апреле 2019 г. 2 апреля ТАСС со ссылкой на источники, близкие к «Росгеологии», писал, что срок полномочий Горькова на посту гендиректора холдинга истек с начала апреля.
Накануне «Росгеология» поделилась финансовой отчетностью по РБСУ, согласно которой чистая прибыль компании в 2023 г. выросла до 357,61 млн руб. против 339,25 млн руб. в 2022 г.
«Росгеология» – крупнейший геологический холдинг РФ, компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений. Компания является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России, 100% капитала «Росгеологии» находится в государственной собственности.