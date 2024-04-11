Politico: Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года
Франция с начала 2024 г. нарастила закупки у России сжиженного природного газа (СПГ) на 75% в годовом выражении, что превышает показатели любой другой страны Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на данные аналитического центра.
Согласно Politico, за первые три месяца 2024 г. Франция закупила у РФ СПГ более чем на 600 млн евро. Помимо Франции еще как минимум девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ. Но Париж лидирует в блоке как по абсолютным объемам импорта в 2024 г. – всего 1,5 млн т – так и по росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года (882 209 т).
«Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой – расплачивается с ней большими деньгами», – процитировала газета дипломата страны ЕС, который пожелал остаться анонимным.
В Минэнерго Франции в ответ на запрос газеты ответили, что тема поставок газа из России является «непростой», в частности из-за долгосрочных контрактов французской TotalEnergies с российской стороной.
В июле 2023 г. глава TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что энергокомпания будет покупать СПГ с российского проекта «Арктик СПГ – 2» после его запуска из-за наличия контрактных обязательств.
Президент Франции Эммануэль Макрон с начала спецоперации на Украине высказывается с проукраинских позиций. 26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Также Макрон утверждал, что считает поражение России в конфликте с Украиной «необходимым для безопасности и стабильности в Европе».