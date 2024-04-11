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Politico: Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года

Ведомости

Франция с начала 2024 г. нарастила закупки у России сжиженного природного газа (СПГ) на 75% в годовом выражении, что превышает показатели любой другой страны Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на данные аналитического центра.

Согласно Politico, за первые три месяца 2024 г. Франция закупила у РФ СПГ более чем на 600 млн евро. Помимо Франции еще как минимум девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ. Но Париж лидирует в блоке как по абсолютным объемам импорта в 2024 г. – всего 1,5 млн т – так и по росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года (882 209 т).

«Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой – расплачивается с ней большими деньгами», – процитировала газета дипломата страны ЕС, который пожелал остаться анонимным.

В Минэнерго Франции в ответ на запрос газеты ответили, что тема поставок газа из России является «непростой», в частности из-за долгосрочных контрактов французской TotalEnergies с российской стороной.

В июле 2023 г. глава TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что энергокомпания будет покупать СПГ с российского проекта «Арктик СПГ – 2» после его запуска из-за наличия контрактных обязательств.

Президент Франции Эммануэль Макрон с начала спецоперации на Украине высказывается с проукраинских позиций. 26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Также Макрон утверждал, что считает поражение России в конфликте с Украиной «необходимым для безопасности и стабильности в Европе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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