Politico: Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года

Согласно Politico, за первые три месяца 2024 г. Франция закупила у РФ СПГ более чем на 600 млн евро. Помимо Франции еще как минимум девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ. Но Париж лидирует в блоке как по абсолютным объемам импорта в 2024 г. – всего 1,5 млн т – так и по росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года (882 209 т).