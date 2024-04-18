США вновь введут нефтяные санкции против Венесуэлы

Генеральная лицензия 44 была принята 30 января 2024 г., она предоставила льготы венесуэльскому нефтегазовому сектору. Условием продления GL 44 18 апреля 2024 г. было обозначено наличие прогресса в отношениях между Мадуро и его представителями и оппозиционной Унитарной платформой, в частности по вопросу о разрешении всем кандидатам в президенты участвовать в выборах в этом году.