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США вновь введут нефтяные санкции против Венесуэлы

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена не будет продлевать ослабившую санкции генеральную лицензию (GL 44) в отношении нефтяных компаний Венесуэлы из-за невыполнения лидером страны Николасом Мадуро своих предвыборных обязательств. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Минфина.

«В соответствии с GL 44A, у американских лиц будет время до 31 мая 2024 г., чтобы свернуть любые операции, которые ранее были разрешены GL 44. США продолжат оценивать санкционную политику в отношении Венесуэлы в свете действий Мадуро и его представителей в преддверии выборов 28 июля», – указано в документе.

При этом разрешения на взаимодействие с венесуэльским нефтяным сектором, ранее выданные нефтяным компаниям Chevron, Repsol и Eni, не были отозваны, что обеспечивает дальнейшие поставки венесуэльской нефти в США и Европу.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника ранее сообщило, что сворачивание лицензий для венесуэльских нефтяных компаний связано якобы с тем, что Мадуро не разрешил оппозиции выдвинуть против него кандидата по своему выбору на президентских выборах 28 июля.

Генеральная лицензия 44 была принята 30 января 2024 г., она предоставила льготы венесуэльскому нефтегазовому сектору. Условием продления GL 44 18 апреля 2024 г. было обозначено наличие прогресса в отношениях между Мадуро и его представителями и оппозиционной Унитарной платформой, в частности по вопросу о разрешении всем кандидатам в президенты участвовать в выборах в этом году.

США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны в 2019 г. после победы Мадуро на перевыборах, которые США и другие западные правительства отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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