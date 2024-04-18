США вновь введут нефтяные санкции против Венесуэлы
Администрация президента США Джо Байдена не будет продлевать ослабившую санкции генеральную лицензию (GL 44) в отношении нефтяных компаний Венесуэлы из-за невыполнения лидером страны Николасом Мадуро своих предвыборных обязательств. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Минфина.
«В соответствии с GL 44A, у американских лиц будет время до 31 мая 2024 г., чтобы свернуть любые операции, которые ранее были разрешены GL 44. США продолжат оценивать санкционную политику в отношении Венесуэлы в свете действий Мадуро и его представителей в преддверии выборов 28 июля», – указано в документе.
При этом разрешения на взаимодействие с венесуэльским нефтяным сектором, ранее выданные нефтяным компаниям Chevron, Repsol и Eni, не были отозваны, что обеспечивает дальнейшие поставки венесуэльской нефти в США и Европу.
Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника ранее сообщило, что сворачивание лицензий для венесуэльских нефтяных компаний связано якобы с тем, что Мадуро не разрешил оппозиции выдвинуть против него кандидата по своему выбору на президентских выборах 28 июля.
Генеральная лицензия 44 была принята 30 января 2024 г., она предоставила льготы венесуэльскому нефтегазовому сектору. Условием продления GL 44 18 апреля 2024 г. было обозначено наличие прогресса в отношениях между Мадуро и его представителями и оппозиционной Унитарной платформой, в частности по вопросу о разрешении всем кандидатам в президенты участвовать в выборах в этом году.
США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны в 2019 г. после победы Мадуро на перевыборах, которые США и другие западные правительства отвергли.