РБК: ОСК может сменить главу Балтийского завода Гордиенкова
Должность руководителя судостроительного завода займет Александр Коновалов, в настоящий момент занимающий пост директора по производству предприятия.
По данным издания, Коновалов – профессиональный кораблестроитель, получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. В 2000–2013 гг. он работал на руководящих должностях на Выборгском судостроительном заводе, Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Шлиссельбург), Адмиралтейских верфях и в «Янтаре».
Совет директоров Балтийского завода избрал гендиректором Гордиенкова 3 мая 2023 г. До назначения он работал заместителем генерального директора «Ижорских заводов».
По словам бывшего генерального директора ОСК Алексея Рахманова, перед Гордиенковым была поставлена задача развития Балтийского завода, в том числе «с точки зрения увеличения объемов производства и повышения производительности труда».
Гордиенков сменил Алексея Кадилова, который в апреле 2023 г. ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием. Кадилов считается знаковой фигурой в судостроении: при нем было запущено строительство единственной в мире серии атомных ледоколов проекта 22220, которые необходимы для обеспечения судоходства на Северном морском пути. В период его руководства завод построил первые три ледокола мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал».
Балтийский завод специализируется на атомном судостроении.