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РБК: ОСК может сменить главу Балтийского завода Гордиенкова

Ведомости

Генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию; ОСК) Юрий Гордиенков с 22 по 26 апреля покинет предприятие, пишет РБК со ссылкой на источники.

Должность руководителя судостроительного завода займет Александр Коновалов, в настоящий момент занимающий пост директора по производству предприятия.

По данным издания, Коновалов – профессиональный кораблестроитель, получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. В 2000–2013 гг. он работал на руководящих должностях на Выборгском судостроительном заводе, Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Шлиссельбург), Адмиралтейских верфях и в «Янтаре».

Совет директоров Балтийского завода избрал гендиректором Гордиенкова 3 мая 2023 г. До назначения он работал заместителем генерального директора «Ижорских заводов».

По словам бывшего генерального директора ОСК Алексея Рахманова, перед Гордиенковым была поставлена задача развития Балтийского завода, в том числе «с точки зрения увеличения объемов производства и повышения производительности труда».

Гордиенков сменил Алексея Кадилова, который в апреле 2023 г. ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием. Кадилов считается знаковой фигурой в судостроении: при нем было запущено строительство единственной в мире серии атомных ледоколов проекта 22220, которые необходимы для обеспечения судоходства на Северном морском пути. В период его руководства завод построил первые три ледокола мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал».

Балтийский завод специализируется на атомном судостроении. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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