РБК: ОСК может сменить главу Балтийского завода Гордиенкова

Гордиенков сменил Алексея Кадилова, который в апреле 2023 г. ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием. Кадилов считается знаковой фигурой в судостроении: при нем было запущено строительство единственной в мире серии атомных ледоколов проекта 22220, которые необходимы для обеспечения судоходства на Северном морском пути. В период его руководства завод построил первые три ледокола мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал».