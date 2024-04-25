Бокарев сообщил о приобретении около 25% акций ОВК
Бизнесмен Андрей Бокарев купил почти 25% акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом он рассказал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По словам предпринимателя, он и еще три акционера УГМК приобрели одинаковые пакеты акций ОВК в качестве физлиц – примерно по 25% каждый. Имена частных акционеров он не назвал.
«Мы у ЦБ покупали, у "Траста". В результате около 96% [выкупили]», – сказал Бокарев (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сделка была закрыта в декабре 2023 г.
13 декабря прошлого года председатель правления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК рассказал, что банк продал свою долю в ОВК профильному инвестору. По его словам, 93,6% акций были проданы напрямую без объявления торгов. Детали сделки и покупателя активов ОВК Соколов тогда не раскрыл, сославшись на «важность этой сделки для государства».
ОВК – российский производитель грузовых железнодорожных вагонов. Компания производит до 22 000 вагонов в год. В продуктовой линейке ОВК – более 70 моделей вагонов. В 2023 г. чистая прибыль компании по РСБУ составила 8,2 млрд руб. против убытка 16,4 млрд руб. в 2022 г.