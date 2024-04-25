Бокарев сообщил о приобретении около 25% акций ОВК

13 декабря прошлого года председатель правления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК рассказал, что банк продал свою долю в ОВК профильному инвестору. По его словам, 93,6% акций были проданы напрямую без объявления торгов. Детали сделки и покупателя активов ОВК Соколов тогда не раскрыл, сославшись на «важность этой сделки для государства».