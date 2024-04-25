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Бокарев сообщил о приобретении около 25% акций ОВК

Ведомости

Бизнесмен Андрей Бокарев купил почти 25% акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом он рассказал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам предпринимателя, он и еще три акционера УГМК приобрели одинаковые пакеты акций ОВК в качестве физлиц – примерно по 25% каждый. Имена частных акционеров он не назвал. 

«Мы у ЦБ покупали, у "Траста". В результате около 96% [выкупили]», – сказал Бокарев (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сделка была закрыта в декабре 2023 г.

13 декабря прошлого года председатель правления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК рассказал, что банк продал свою долю в ОВК профильному инвестору. По его словам, 93,6% акций были проданы напрямую без объявления торгов. Детали сделки и покупателя активов ОВК Соколов тогда не раскрыл, сославшись на «важность этой сделки для государства».

ОВК – российский производитель грузовых железнодорожных вагонов. Компания производит до 22 000 вагонов в год. В продуктовой линейке ОВК – более 70 моделей вагонов. В 2023 г. чистая прибыль компании по РСБУ составила 8,2 млрд руб. против убытка 16,4 млрд руб. в 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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