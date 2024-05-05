NordStar заявила о продаже билетов на несуществующие рейсы агентскими ресурсами

Билеты на ряд рейсов продавались на сайтах aviakassa.com и mego.travel, уточнили в авиакомпании. Там подчеркнули, что перевозчик не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы в текущем летнем сезоне по следующим маршрутам: