NordStar заявила о продаже билетов на несуществующие рейсы агентскими ресурсами
Авиакомпания NordStar обнаружила, что некоторые агентские ресурсы продают авиабилеты на несуществующие рейсы в Пермь, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Перевозчик намерен обратиться в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба NordStar.
Билеты на ряд рейсов продавались на сайтах aviakassa.com и mego.travel, уточнили в авиакомпании. Там подчеркнули, что перевозчик не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы в текущем летнем сезоне по следующим маршрутам:
Пермь — Сочи;
Сочи — Пермь;
Санкт-Петербург — Сочи;
Сочи — Санкт-Петербург;
Москва — Сочи (с вылетом в 07:50);
Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).
Сейчас авиакомпания занимается устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы, говорится в сообщении.
«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы. Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании», – предупредили в компании.
NordStar была образована в 2008 г., следует из информации на сайте перевозчика. С 2011 г. авиакомпания является основным авиаперевозчиком Красноярского края.