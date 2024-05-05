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NordStar заявила о продаже билетов на несуществующие рейсы агентскими ресурсами

Ведомости

Авиакомпания NordStar обнаружила, что некоторые агентские ресурсы продают авиабилеты на несуществующие рейсы в Пермь, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Перевозчик намерен обратиться в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба NordStar.

Билеты на ряд рейсов продавались на сайтах aviakassa.com и mego.travel, уточнили в авиакомпании. Там подчеркнули, что перевозчик не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы в текущем летнем сезоне по следующим маршрутам:

  • Пермь — Сочи;

  • Сочи — Пермь;

  • Санкт-Петербург — Сочи;

  • Сочи — Санкт-Петербург;

  • Москва — Сочи (с вылетом в 07:50);

  • Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

Сейчас авиакомпания занимается устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы, говорится в сообщении. 

«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы. Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании», – предупредили в компании.

NordStar была образована в 2008 г., следует из информации на сайте перевозчика. С 2011 г. авиакомпания является основным авиаперевозчиком Красноярского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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