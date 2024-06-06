РФПИ и Cadila Pharmaceuticals вложат 10 млрд рублей в создание завода в России

Предполагается, что фармкомплекс будет выпускать гастроэнтерологические препараты, а также средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Его мощность составит более 1 млрд единиц лекарств и около 1500 т активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью увеличения объемов производства. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.