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РФПИ и Cadila Pharmaceuticals вложат 10 млрд рублей в создание завода в России

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и частная индийская фармкомпания Cadila Pharmaceuticals совместно инвестируют 10 млрд руб. (на первом этапе) в создание фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России. Стороны подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). РФПИ в рамках соглашения проинвестирует до 1,5 млрд руб., говорится в сообщении фонда.

Предполагается, что фармкомплекс будет выпускать гастроэнтерологические препараты, а также средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Его мощность составит более 1 млрд единиц лекарств и около 1500 т активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью увеличения объемов производства. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.

Сейчас Cadila Pharmaceuticals поставляет в Россию анальгезирующее и спазмолитическое средство дицикловерин + парацетамол (продается под брендом триган-д), применяемые при глаукоме глазные капли тимолол (окупрес-е) и др. продукцию.

Как следует из сообщения фонда, производство уже поставляемых препаратов будет локализовано в РФ. «Некоторые из лекарств, запланированных к выпуску на новом предприятии, ранее в России не производились», – сказано в сообщении РФПИ.

Cadila также выпускает высокотехнологичное фармацевтическое оборудования, что, как считают в РФПИ, позволит оснастить российский комплекс «с применением передовых инноваций в индустрии».

Индийская Cadila занимается разработкой, производством и продажей фармпродукции, в том числе препаратов крови, средств для лечения бронхолегочных заболеваний и антибиотиков. Всего компания работает более чем в 45 терапевтических направлениях, имеет производственные мощности в Индии и Эфиопии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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