РФПИ и Cadila Pharmaceuticals вложат 10 млрд рублей в создание завода в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и частная индийская фармкомпания Cadila Pharmaceuticals совместно инвестируют 10 млрд руб. (на первом этапе) в создание фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России. Стороны подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). РФПИ в рамках соглашения проинвестирует до 1,5 млрд руб., говорится в сообщении фонда.
Предполагается, что фармкомплекс будет выпускать гастроэнтерологические препараты, а также средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Его мощность составит более 1 млрд единиц лекарств и около 1500 т активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью увеличения объемов производства. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.
Сейчас Cadila Pharmaceuticals поставляет в Россию анальгезирующее и спазмолитическое средство дицикловерин + парацетамол (продается под брендом триган-д), применяемые при глаукоме глазные капли тимолол (окупрес-е) и др. продукцию.
Как следует из сообщения фонда, производство уже поставляемых препаратов будет локализовано в РФ. «Некоторые из лекарств, запланированных к выпуску на новом предприятии, ранее в России не производились», – сказано в сообщении РФПИ.
Cadila также выпускает высокотехнологичное фармацевтическое оборудования, что, как считают в РФПИ, позволит оснастить российский комплекс «с применением передовых инноваций в индустрии».
Индийская Cadila занимается разработкой, производством и продажей фармпродукции, в том числе препаратов крови, средств для лечения бронхолегочных заболеваний и антибиотиков. Всего компания работает более чем в 45 терапевтических направлениях, имеет производственные мощности в Индии и Эфиопии.