ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию дипломных работ

ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию дипломных работРеклама распространялась в поисковой системе компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ, сообщает пресс-служба ведомства.
В службу поступило заявление с жалобой на рекламу организации «Work 5», предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».
«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», – говорится в сообщении.
14 февраля ФАС России возбудила дело по п. 10 ст. 7 закона «О рекламе» (о рекламе услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ) против «Work 5» и «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ.