ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию дипломных работ

14 февраля ФАС России возбудила дело по п. 10 ст. 7 закона «О рекламе» (о рекламе услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ) против «Work 5» и «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ.