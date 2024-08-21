Американская нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке

Как отмечает агентство, в последние годы несколько крупных американских компаний столкнулись с кибератаками, в ходе которых хакеры применили вирусы-вымогатели – они зашифровывают данные жертвы, и чтобы вернуть доступ, нужен специальный код, за который злоумышленники просят выкуп. В числе пострадавших – Colonial Pipeline, UnitedHealth Group, Clorox и др.