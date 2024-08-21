Американская нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке
Одна из крупнейших нефтесервисных компаний США Halliburton подверглась кибератаке, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Хакеры смогли помешать работе компании на севере Хьюстона, также кибератака затронула международные коммуникации Halliburton.
Источник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия разрешения на разглашение данной информации, добавил, что руководство компании попросило некоторых сотрудников не выходить в интернет вообще.
Как отмечает агентство, в последние годы несколько крупных американских компаний столкнулись с кибератаками, в ходе которых хакеры применили вирусы-вымогатели – они зашифровывают данные жертвы, и чтобы вернуть доступ, нужен специальный код, за который злоумышленники просят выкуп. В числе пострадавших – Colonial Pipeline, UnitedHealth Group, Clorox и др.