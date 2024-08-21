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Американская нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке

Ведомости

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний США Halliburton подверглась кибератаке, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Хакеры смогли помешать работе компании на севере Хьюстона, также кибератака затронула международные коммуникации Halliburton.

Источник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия разрешения на разглашение данной информации, добавил, что руководство компании попросило некоторых сотрудников не выходить в интернет вообще.

Как отмечает агентство, в последние годы несколько крупных американских компаний столкнулись с кибератаками, в ходе которых хакеры применили вирусы-вымогатели – они зашифровывают данные жертвы, и чтобы вернуть доступ, нужен специальный код, за который злоумышленники просят выкуп. В числе пострадавших – Colonial Pipeline, UnitedHealth Group, Clorox и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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