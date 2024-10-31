Концерн Siemens AG купит американскую Altair Engineering за $10 млрд
По данным Siemens, стоимость одной акции компании составляет $113. Выручка в сегменте цифровых решений после покупки вырастет на 8%, ожидают в Siemens.
Как отмечает исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш, объединение необходимо для создания «полного портфеля решений для проектирования и моделирования на базе искусственного интеллекта».
В феврале в России ООО «Сименс», являющаяся российской структурой AG Siemens, получила новое наименование. Ее переименовали в ООО «Системс». Согласно официальным данным, 100% компании по-прежнему принадлежат AG Siemens. При этом ООО «Сименс» с конца 2021 г. находится в процессе реорганизации по форме выделения.