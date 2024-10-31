Концерн Siemens AG купит американскую Altair Engineering за $10 млрд

В феврале в России ООО «Сименс», являющаяся российской структурой AG Siemens, получила новое наименование. Ее переименовали в ООО «Системс». Согласно официальным данным, 100% компании по-прежнему принадлежат AG Siemens. При этом ООО «Сименс» с конца 2021 г. находится в процессе реорганизации по форме выделения.