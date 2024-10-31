Еврокомиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu

Расследование сосредоточится на нескольких областях. Еврокомиссия, в частности, изучит системы, которые Temu использует для ограничения продажи несоответствующей продукции в Евросоюзе. ЕК также обвинила Temu в том, что площадка якобы использует технические средства, которые «вызывают привыкание» у пользователей, то есть алгоритмы игрового типа.