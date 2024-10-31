Еврокомиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu
Европейская комиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu, сообщается на сайте ЕК. Утверждается, что площадка могла нарушить пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке.
Решение ЕК принято после предварительного анализа отчета об оценке риска, Temu предоставила его в конце сентября 2024 г. «Комиссия также опиралась на информацию, предоставленную через механизм сотрудничества с национальными органами в рамках Европейского совета координаторов цифровых услуг», – уточняется в сообщении ЕК.
Расследование сосредоточится на нескольких областях. Еврокомиссия, в частности, изучит системы, которые Temu использует для ограничения продажи несоответствующей продукции в Евросоюзе. ЕК также обвинила Temu в том, что площадка якобы использует технические средства, которые «вызывают привыкание» у пользователей, то есть алгоритмы игрового типа.
После официального начала расследования ЕК продолжит сбор доказательств. Она направит дополнительные запросы в Temu и третьим лицам, проведет мероприятия по мониторингу.
Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Temu пишет, что компания намерена сотрудничать с регулирующими органами и «серьезно относится к своим обязательствам по закону о цифровых услугах». Temu принадлежит китайскому PDD Holdings Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ)