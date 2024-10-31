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Еврокомиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu

Ведомости

Европейская комиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu, сообщается на сайте ЕК. Утверждается, что площадка могла нарушить пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке.

Решение ЕК принято после предварительного анализа отчета об оценке риска, Temu предоставила его в конце сентября 2024 г. «Комиссия также опиралась на информацию, предоставленную через механизм сотрудничества с национальными органами в рамках Европейского совета координаторов цифровых услуг», – уточняется в сообщении ЕК.

Расследование сосредоточится на нескольких областях. Еврокомиссия, в частности, изучит системы, которые Temu использует для ограничения продажи несоответствующей продукции в Евросоюзе. ЕК также обвинила Temu в том, что площадка якобы использует технические средства, которые «вызывают привыкание» у пользователей, то есть алгоритмы игрового типа.

После официального начала расследования ЕК продолжит сбор доказательств. Она направит дополнительные запросы в Temu и третьим лицам, проведет мероприятия по мониторингу.

Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Temu пишет, что компания намерена сотрудничать с регулирующими органами и «серьезно относится к своим обязательствам по закону о цифровых услугах». Temu принадлежит китайскому PDD Holdings Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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