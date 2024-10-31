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Чистый убыток «Фармсинтеза» за девять месяцев по РСБУ составил 121 млрд рублей

Ведомости

Чистый убыток ГК «Фармсинтез» по РСБУ за девять месяцев текущего года составил 121 млрд руб., против прошлогоднего показателя в 191 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка компании составила 124 млрд руб. против 183 млрд годом ранее. Валовая прибыль увеличилась с 19,5 млрд руб. до 23,3 млрд. Убыток от продаж сократился со 101 млрд до 96 млрд руб. Прочие расходы сократились почти в два раза, с 84,9 млрд до 43,3 млрд руб.

Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 г. подала иск в российский суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Роспатент отказал индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза» 30 ноября 2023 г.

Ведомство не согласилось с доводами Lok-Beta Pharmaceuticals о несоответствии данной формулы критерию новизны, рассказал «Ведомостям» патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Это значит, что до даты регистрации патента были известны другие фармацевтические композиции аналогичного состава, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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