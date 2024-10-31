Чистый убыток «Фармсинтеза» за девять месяцев по РСБУ составил 121 млрд рублей

Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 г. подала иск в российский суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Роспатент отказал индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза» 30 ноября 2023 г.