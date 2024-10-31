Чистый убыток «Фармсинтеза» за девять месяцев по РСБУ составил 121 млрд рублей
Чистый убыток ГК «Фармсинтез» по РСБУ за девять месяцев текущего года составил 121 млрд руб., против прошлогоднего показателя в 191 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка компании составила 124 млрд руб. против 183 млрд годом ранее. Валовая прибыль увеличилась с 19,5 млрд руб. до 23,3 млрд. Убыток от продаж сократился со 101 млрд до 96 млрд руб. Прочие расходы сократились почти в два раза, с 84,9 млрд до 43,3 млрд руб.
Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 г. подала иск в российский суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Роспатент отказал индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза» 30 ноября 2023 г.
Ведомство не согласилось с доводами Lok-Beta Pharmaceuticals о несоответствии данной формулы критерию новизны, рассказал «Ведомостям» патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Это значит, что до даты регистрации патента были известны другие фармацевтические композиции аналогичного состава, пояснил он.