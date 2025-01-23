В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета на покупки в интернете

Агрегаторам, с помощью которых было осуществлено более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год, предлагается запретить изменять условия договора услуг, ухудшать положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов без уведомления за 30 дней. Также крупные маркетплейсы не смогут навязывать не относящиеся к электронной торговле услуги и условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия контрагента.