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В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета на покупки в интернете

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (первый заместитель главы фракции «Новые люди») направил обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, в котором предлагает обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Соответствующие поправки предлагается внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации» перед его внесением в Государственную думу. Он обратился к профильному министру с просьбой оценить целесообразность инициативы и, в случае ее поддержки, поручить внести необходимые изменения в законодательство страны. По мнению парламентария, людям, страдающим от зависимости к импульсивным онлайн-покупкам, этот законопроект поможет в избежании финансовых проблем.

По задумке, пользователи смогут самостоятельно настраивать параметры ограничений, включая лимит расходов, категории товаров и продолжительность действия запрета. 5 марта 2024 г. в Госдуму внесли законопроект об общем регулировании всех маркетплейсов и дополнительном для тех, которые занимают более 20% рынка. В частности, предлагается запретить требовать с покупателя компенсацию за возврат покупки и обязать компании маркировать отдельные товары. 

Из пояснительной записки следует, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Агрегаторам, с помощью которых было осуществлено более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год, предлагается запретить изменять условия договора услуг, ухудшать положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов без уведомления за 30 дней. Также крупные маркетплейсы не смогут навязывать не относящиеся к электронной торговле услуги и условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия контрагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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