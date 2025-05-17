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FT: французская Orano намерена продать урановые активы в Нигере

Ведомости

Французская компания по производству ядерного топлива Orano изучает возможность продажи своих урановых активов в Нигере, это решение может стать последним подтверждением потери французского влияния в регионе, пишет газета Financial Times (FT).

Сделка может произойти на фоне разрыва отношений с военными правителями Нигера, говорится в статье. Orano в рамках совместного предприятия с правительством управляет в стране тремя рудниками, но компания, как указывает FT, в июне лишилась одного из проектов и прекратила работу над другим из-за «финансового давления». Тогда Orano заявила, что Нигер заблокировал экспорт урана и прекратил выплаты по своим обязательствам по совместному предприятию после переворота 2023 г. В декабре 2024 г. стало известно, что Orano больше не контролирует ни одну из своих дочерних компаний в Нигере и начала несколько международных арбитражных дел против государства.

«Это заставило Orano рассмотреть возможность продажи своих активов в Нигере. <...> Выход Orano станет последним подтверждением потери французского влияния в регионе и провала ее политики Françafrique, в рамках которой Париж стремился сохранить влияние в своих бывших колониях», – говорится в статье.

Процесс продажи, как отмечается, может стать «политически сложным» для французского правительства, поскольку к активам Orano присматриваются российские и китайские покупатели. В компании не стали комментировать FT возможную продажу активов, заявив, что она сосредоточена на арбитражных делах. При этом там подтвердили, что «несколько сторон» выразили заинтересованность в горнодобывающих активах группы в Нигере и «могут свободно подавать предложения, если пожелают». Среди возможных покупателей FT называет Curzon Uranium, которая взаимодействует с неназванным инвестором с Ближнего Востока по поводу совместной покупки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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