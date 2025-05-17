FT: французская Orano намерена продать урановые активы в Нигере

Сделка может произойти на фоне разрыва отношений с военными правителями Нигера, говорится в статье. Orano в рамках совместного предприятия с правительством управляет в стране тремя рудниками, но компания, как указывает FT, в июне лишилась одного из проектов и прекратила работу над другим из-за «финансового давления». Тогда Orano заявила, что Нигер заблокировал экспорт урана и прекратил выплаты по своим обязательствам по совместному предприятию после переворота 2023 г. В декабре 2024 г. стало известно, что Orano больше не контролирует ни одну из своих дочерних компаний в Нигере и начала несколько международных арбитражных дел против государства.