FT: французская Orano намерена продать урановые активы в Нигере
Французская компания по производству ядерного топлива Orano изучает возможность продажи своих урановых активов в Нигере, это решение может стать последним подтверждением потери французского влияния в регионе, пишет газета Financial Times (FT).
Сделка может произойти на фоне разрыва отношений с военными правителями Нигера, говорится в статье. Orano в рамках совместного предприятия с правительством управляет в стране тремя рудниками, но компания, как указывает FT, в июне лишилась одного из проектов и прекратила работу над другим из-за «финансового давления». Тогда Orano заявила, что Нигер заблокировал экспорт урана и прекратил выплаты по своим обязательствам по совместному предприятию после переворота 2023 г. В декабре 2024 г. стало известно, что Orano больше не контролирует ни одну из своих дочерних компаний в Нигере и начала несколько международных арбитражных дел против государства.
«Это заставило Orano рассмотреть возможность продажи своих активов в Нигере. <...> Выход Orano станет последним подтверждением потери французского влияния в регионе и провала ее политики Françafrique, в рамках которой Париж стремился сохранить влияние в своих бывших колониях», – говорится в статье.
Процесс продажи, как отмечается, может стать «политически сложным» для французского правительства, поскольку к активам Orano присматриваются российские и китайские покупатели. В компании не стали комментировать FT возможную продажу активов, заявив, что она сосредоточена на арбитражных делах. При этом там подтвердили, что «несколько сторон» выразили заинтересованность в горнодобывающих активах группы в Нигере и «могут свободно подавать предложения, если пожелают». Среди возможных покупателей FT называет Curzon Uranium, которая взаимодействует с неназванным инвестором с Ближнего Востока по поводу совместной покупки.