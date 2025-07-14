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Кабмин уменьшил отчисления в фонд персональной ответственности туроператоров

Ведомости

Для компаний в сфере выездного туризма в 2025 г. будут сокращены взносы в фонд персональной ответственности и увеличен период их уплаты, сообщает правительство России.

Размер отчислений снижен с 1 до 0,75% общей цены турпродукта за 2024 г. Срок оплаты взносов был изменен с 15 июля и 15 октября 2025 г. на 15 января 2026 г. Нововведение призвано помочь участникам туристического сектора в условиях ограничений, вызванных геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.

В 2021 и 2022 гг. власти аналогично уменьшали взносы туроператоров в компенсационный фонд. Такие решения принимались на фоне пандемии коронавируса и введенных против России санкций.

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