Кабмин уменьшил отчисления в фонд персональной ответственности туроператоров

Размер отчислений снижен с 1 до 0,75% общей цены турпродукта за 2024 г. Срок оплаты взносов был изменен с 15 июля и 15 октября 2025 г. на 15 января 2026 г. Нововведение призвано помочь участникам туристического сектора в условиях ограничений, вызванных геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.