Кабмин уменьшил отчисления в фонд персональной ответственности туроператоров
Для компаний в сфере выездного туризма в 2025 г. будут сокращены взносы в фонд персональной ответственности и увеличен период их уплаты, сообщает правительство России.
Размер отчислений снижен с 1 до 0,75% общей цены турпродукта за 2024 г. Срок оплаты взносов был изменен с 15 июля и 15 октября 2025 г. на 15 января 2026 г. Нововведение призвано помочь участникам туристического сектора в условиях ограничений, вызванных геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.
В 2021 и 2022 гг. власти аналогично уменьшали взносы туроператоров в компенсационный фонд. Такие решения принимались на фоне пандемии коронавируса и введенных против России санкций.