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Суд поместил Loro Piana под судебный надзор за использование незаконного труда

Ведомости

Суд Милана принял решение поместить итальянский бренд кашемира Loro Piana под судебный контроль на один год. Компанию признали виновной в нарушении требования итальянского законодательства в области трудовых прав из-за эксплуатации труда китайских рабочих. Об этом сообщила газета Corriere della sera.

По данным издания, Loro Piana отдавала заказ на производство фирме Evergreen Fashion Group, откуда он передавался Sor-Man, после чего поступал китайским фирмам Clover Moda и Dai Meiying. Пошив осуществлялся в нелегальных китайских цехах с плохими санитарными условиями. Рабочие трудились в смены, которые длились дольше оговоренного и оплачивались ниже минимальной зарплаты.

По мнению суда, Loro Piana системно игнорировала риски в стремлении к снижению издержек и максимизации прибыли. Так, кашемировые пиджаки бренда стоимостью около 3000 евро обходились компании в среднем в 80–128 евро за единицу.

Бренд Loro Piana, созданный предпринимателем Пьетро Пиана в 1924 г., специализируется на производстве люксовой одежды из шерсти и кашемира. В 2013 г. почти 80% долей в компании за 2 млрд евро приобрела французская группа LVMH (ей принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Hublot, Bulgari, Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon и проч.).

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