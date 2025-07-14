Суд поместил Loro Piana под судебный надзор за использование незаконного труда
Суд Милана принял решение поместить итальянский бренд кашемира Loro Piana под судебный контроль на один год. Компанию признали виновной в нарушении требования итальянского законодательства в области трудовых прав из-за эксплуатации труда китайских рабочих. Об этом сообщила газета Corriere della sera.
По данным издания, Loro Piana отдавала заказ на производство фирме Evergreen Fashion Group, откуда он передавался Sor-Man, после чего поступал китайским фирмам Clover Moda и Dai Meiying. Пошив осуществлялся в нелегальных китайских цехах с плохими санитарными условиями. Рабочие трудились в смены, которые длились дольше оговоренного и оплачивались ниже минимальной зарплаты.
По мнению суда, Loro Piana системно игнорировала риски в стремлении к снижению издержек и максимизации прибыли. Так, кашемировые пиджаки бренда стоимостью около 3000 евро обходились компании в среднем в 80–128 евро за единицу.
Бренд Loro Piana, созданный предпринимателем Пьетро Пиана в 1924 г., специализируется на производстве люксовой одежды из шерсти и кашемира. В 2013 г. почти 80% долей в компании за 2 млрд евро приобрела французская группа LVMH (ей принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Hublot, Bulgari, Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon и проч.).