Суд поместил Loro Piana под судебный надзор за использование незаконного труда

Бренд Loro Piana, созданный предпринимателем Пьетро Пиана в 1924 г., специализируется на производстве люксовой одежды из шерсти и кашемира. В 2013 г. почти 80% долей в компании за 2 млрд евро приобрела французская группа LVMH (ей принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Hublot, Bulgari, Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon и проч.).