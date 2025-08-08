«Росатом» начал работы на площадке строительства первой АЭС в Казахстане

«Росатом» объявлен победителем тендера на строительство первой АЭС большой мощности в Казахстане в июне. Тогда же объявлено, что российская госкорпорация возглавила соответствующий международный консорциум. В октябре 2024 г. 71% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в Казахстане. В основе будущей станции – современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.