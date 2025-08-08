«Росатом» начал работы на площадке строительства первой АЭС в Казахстане
«Росатом» начал изыскательные работы для поиска оптимальной площадки для будущей первой АЭС большой мощности Казахстана в районе поселка Улькен Алма-Атинскрй области. В церемонии старта работ приняли участие директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, а также председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент «Ведомостей».
Специалисты инжинирингового дивизиона «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции.
Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 м. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.
«Старт инженерных изысканий в Улькене – это начало пути к первой в современной истории Казахстана атомной электростанции большой мощности. На этом этапе мы сосредотачиваем усилия на тщательном изучении площадки, чтобы быть абсолютно уверенными в ее пригодности для будущей атомной станции. Росатом готов применить весь накопленный опыт для реализации этого стратегически важного для развития Казахстана проекта», – отметил Лихачев.
Саткалиев в обращении к местным жителям и гостям церемонии подчеркнул, что «сегодняшний день – лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны».
«Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона», – сказал он.
«Росатом» объявлен победителем тендера на строительство первой АЭС большой мощности в Казахстане в июне. Тогда же объявлено, что российская госкорпорация возглавила соответствующий международный консорциум. В октябре 2024 г. 71% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в Казахстане. В основе будущей станции – современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.