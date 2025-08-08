Правительство продлило срок действия записи в реестре промышленной продукции

Правительство продлило срок действия записи в реестре промышленной продукцииОн увеличен с трех до пяти лет
Правительство РФ продлило срок действия записи в реестре промышленной продукции с трех до пяти лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.
«Увеличение срока действия записи сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Также продление срока даст производителям возможность претендовать на получение мер господдержки, которые рассчитаны на срок более трех лет.
Срок записи в три года был установлен в 2022 г. Через перечень власти определяют систему господдержки для целей импортозамещения.
В июле 2024 г. производство промпродукции в РФ начали подтверждать не заключениями Минпромторга, а сведениями из реестра российской промпродукции. Минпромторг вносит записи в реестр на основании специальных инвестиционных контрактов, актов экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), сертификатов о происхождении товара.