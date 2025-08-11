Акционеры ирландской PetroNeft приняли решение о ликвидации компании

В октябре 2023 г. акционеры PetroNeft согласовали продажу российских активов главе компании в РФ Павлу Тетякову. По решению Тетяков приобрел ООО «Линейное» (на 90% принадлежащее PetroNeft и на 10% – Belgrave Naftogas) за 210 млн руб. В том числе 189 млн руб. – стоимость доли PetroNeft, 21 млн руб. – доли Belgrave Naftogas.