Акционеры ирландской PetroNeft приняли решение о ликвидации компании
Ирландская PetroNeft Resources PLC, добывающая нефть в России, добровольно ликвидируется. Такое решение приняли акционеры компании, следует из сообщения на сайте компании.
Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа.
«Компания должна быть добровольно ликвидирована участниками, и господин Дэвид Ван Дессель из Vandessel-Reorg (ликвидатор), дав предварительное согласие на действия, настоящим назначается ликвидатором компании», – говорится в сообщении.
Все активы или их часть будут распределены между участниками в денежной форме или иным образом. Также решением утвердили гонорары ликвидатора, включая НДС и издержки.
PetroNeft занимается разведкой и добычей нефти и газа в Томской области. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже AIM и Дублинской фондовой бирже ESM.
В октябре 2023 г. акционеры PetroNeft согласовали продажу российских активов главе компании в РФ Павлу Тетякову. По решению Тетяков приобрел ООО «Линейное» (на 90% принадлежащее PetroNeft и на 10% – Belgrave Naftogas) за 210 млн руб. В том числе 189 млн руб. – стоимость доли PetroNeft, 21 млн руб. – доли Belgrave Naftogas.