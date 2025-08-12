Газета
Главная / Бизнес /

Группа «Аэрофлот» за семь месяцев года перевезла 31,6 млн пассажиров

Ведомости

Группа «Аэрофлот» за семь месяцев 2025 г. перевезла 31,6 млн пассажиров, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На внутренних направлениях перевезено 24,2 млн пассажиров, на международных линиях – 7,4 млн. Пассажирооборот вырос на 3,2%, предельный пассажирооборот – на 2,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,5%, показав рост на 0,5 п. п. год к году.

За июль текущего года группа перевезла 5,7 млн клиентов. Процент занятости пассажирских кресел составил 91,2%.

Головная авиакомпания группы «Аэрофлот» за семь месяцев 2025 г. перевезла 16,9 млн пассажиров, в частности за июль было доставлено 3 млн клиентов. Это на 1,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажирооборот увеличился на 6%.

Летом Росавиация неоднократно вводила ограничения на работу российских аэропортов на фоне попыток атак украинских беспилотников по регионам России. 9 августа «Аэрофлот» в связи с ограничениями на работу аэропортов Сочи и Геленджика вынужденно скорректировал расписание, в том числе отменил отдельные рейсы. Пассажирам авиакомпании предложили возврат билета или его перебронирование.

