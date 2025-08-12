Группа «Аэрофлот» за семь месяцев года перевезла 31,6 млн пассажиров

Головная авиакомпания группы «Аэрофлот» за семь месяцев 2025 г. перевезла 16,9 млн пассажиров, в частности за июль было доставлено 3 млн клиентов. Это на 1,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажирооборот увеличился на 6%.