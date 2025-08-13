Российское подразделение Sony Mobile Communications завершило ликвидацию
Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус», представлявшая интересы Sony Mobile Communications в России, официально прекратила существование, следует из данных ЕГРЮЛ. Датой завершения деятельности указано 11 августа 2025 г.
Документы для самоликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 г.
Sony Mobile Communications специализировалась на производстве портативной электроники. Она является дочерней компанией корпорации Sony. В 2022 г. Sony приостановила работу Playstation Store в России, остановила поставки игровых консолей и игр, а также прекратила отгрузки продукции дилерам.