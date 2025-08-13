Суд одобрил взыскание 85 млрд рублей с судовладельцев танкеров «Волгонефть»
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании ущерба экологии к владельцам танкеров «Волгонефть». Об этом сообщили в службе.
В отношении собственника «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» сумма вреда, причиненного Черному морю, составила около 35,5 млрд руб. Сумма вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» составила около 49,5 млрд руб.
Общая сумма взыскания – почти 85 млрд руб.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. После этого вводились режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
Возмещение ущерба от судовладельцев требуют и власти Анапы, где от мазута пострадало почти все побережье. 7 августа местные власти увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» до 647,43 млн руб.