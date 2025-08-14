Владелец Sokolov продал компанию частному инвестору

Артем Соколов получил бизнес от родителей в 2014 г. В 2024 г. консолидированная выручка холдинга показала рост на 41% в сравнении с 2023 г. и достигла 60,5 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО также увеличилась на 36% с результатом в 6 млрд руб. В декабре 2022 г. завод «Ювелит», который принадлежит Sokolov, разместил дебютный выпуск квартальных купонных облигаций на 3 млрд руб. сроком на три года.