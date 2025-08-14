Владелец Sokolov продал компанию частному инвестору
Бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов продал компанию после двух лет переговоров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, новым владельцем стал российский инвестор Антон Пак.
Как уточнило издание, сделка коснулась всех юридических лиц и товарных знаков холдинга. Помимо Пака собственниками актива могли оказаться покупатели из финансового и потребительского секторов, family-офисов и инвестиционных фондов. Соколов выбрал «инвестора, который имеет репутацию надежного инвестиционного партнера, заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту».
Артем Соколов получил бизнес от родителей в 2014 г. В 2024 г. консолидированная выручка холдинга показала рост на 41% в сравнении с 2023 г. и достигла 60,5 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО также увеличилась на 36% с результатом в 6 млрд руб. В декабре 2022 г. завод «Ювелит», который принадлежит Sokolov, разместил дебютный выпуск квартальных купонных облигаций на 3 млрд руб. сроком на три года.