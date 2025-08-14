Товарный знак Max компании GoPro досрочно прекратил действие
Американская компания GoPro официально отказалась от принадлежащего ей товарного знака Max досрочно, передает ТАСС со ссылкой на данные из база Роспатента. Его действие должно было прекратиться в октябре 2029 г.
Словесный знак был зарегистрирован на «компьютерное программное обеспечение для фото и видео контента» в середине 2020 г. 15 июля 2025 г. компания подала заявление на самоотказ. Роспатент прекратил действие товарного знака 13 августа.
GoPro которая до февраля 2014 г. называлась Woodman Labs, занимается производством экшн-камер и аксессуары к ним, которые необходимы для проведения оперативной съемки активных действий.