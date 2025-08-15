Производитель «Роллтон» отверг сообщения о финансировании ВСУ«Маревен фуд сэнтрал» готова к проверкам
Производитель продукции «Роллтон» – ООО «Маревен фуд сэнтрал» – отверг сообщения СМИ о финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в компании.
«ООО "Маревен фуд сэнтрал" категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса», – говорится в сообщении.
В представительстве компании указали, что компания имеет статус системообразующего предприятия и ООО получило положительный отзыв от властей о своей деятельности. Указывается, что инициаторам сообщений направили официальный запрос с просьбой предоставить факты: «Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации».
Из сообщения следует, что «Маревен фуд сэнтрал» открыта для проверок со стороны уполномоченных органов и «готова предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности».
О предполагаемом финансировании ВСУ сообщил Telegram-канал Mash 15 августа. По данным канала, «Роллтон» производит Mareven Food Holdings Limited через дочки в разных странах: в России это «Маревен фуд сэнтрал», на Украине – «Евро фуд сервис» (ранее «Маревен фуд Украина»).
Mash пишет, что «Роллтон» указывали в качестве спонсора на украинских сайтах и после проверки «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) на фирму могут завести уголовное дело.