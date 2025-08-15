Производитель «Роллтон» отверг сообщения о финансировании ВСУ

В представительстве компании указали, что компания имеет статус системообразующего предприятия и ООО получило положительный отзыв от властей о своей деятельности. Указывается, что инициаторам сообщений направили официальный запрос с просьбой предоставить факты: «Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации».