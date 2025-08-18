Swatch удалила рекламу в Китае из-за обвинений в высмеивании азиатской внешности
Производитель часов Swatch остановил распространение рекламных постеров (и удалил уже размещенные) в Китае после того, как население страны обвинило швейцарскую компанию в расизме и высмеивании характерных для азиатов черт внешности, сообщило агентство Reuters.
Обвинения начались в конце прошлой недели в китайских социальных сетях. Речь идет о фотографиях в рамках рекламной кампании производителя, где молодой человек азиатской внешности, например, оттягивает уголки глаз. По мнению зрителей, реклама демонстрирует высмеивание черт азиатских народов.
Компания, в свою очередь, публично отметила, что «приняла к сведению недавние жалобы», извинилась перед пользователями и удалила рекламные материалы. На отдельный запрос агентства представители бизнеса не ответили.
По данным Reuters, китайский рынок занимает примерно одну третью долю от общего объема продаж Swatch. При этом сегмент сталкивается с трудностями. Выручка компании за 2024 г. сократилась почти на 15% в том числе из-за низкого спроса в Китае.