В Минфине одобрили новые меры поддержки для ряда компаний из ДНР и ЛНР

В ходе заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки Минфина были одобрены изменения в погашении налоговой задолженности для компаний «Промышленная группа «Родина» и «Импекс-Дон», сообщили в пресс-службе ведомства. Правительство ДНР также будет способствовать улучшению их финансового состояния.