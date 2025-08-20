В Минфине одобрили новые меры поддержки для ряда компаний из ДНР и ЛНР
В ходе заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки Минфина были одобрены изменения в погашении налоговой задолженности для компаний «Промышленная группа «Родина» и «Импекс-Дон», сообщили в пресс-службе ведомства. Правительство ДНР также будет способствовать улучшению их финансового состояния.
Кроме того, члены подкомиссии согласились с необходимостью предоставления транспортной субсидии для «Группы компаний УЛК». Правительство ЛНР, в свою очередь, займется улучшением финансовых показателей Торгового дома «Донские Угли».
Подкомиссия на заседании оценивала необходимость использования мер государственной поддержки для указанных компаний. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подтвердили свою готовность участвовать в этой деятельности.