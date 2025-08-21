«Т-технологии» нарастили квартальную прибыль на 99% год к году

Чистая прибыль «Т-технологий» за II квартал увеличилась на 99% год к году (г/г) и составила 46,7 млрд руб., следует из отчетности группы по международным стандартам. Квартальная операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), выросла на 77% до 41,6 млрд руб.