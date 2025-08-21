Газета
«Т-технологии» нарастили квартальную прибыль на 99% год к году

Ведомости

Чистая прибыль «Т-технологий» за II квартал увеличилась на 99% год к году (г/г) и составила 46,7 млрд руб., следует из отчетности группы по международным стандартам. Квартальная операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), выросла на 77% до 41,6 млрд руб.

Выручка за это время увеличилась на 83% до 354 млрд руб. Рентабельность капитала по итогам отчетного периода составила 28,4%. Количество клиентов выросло на 16% до 51,4 млн.

По результатам II квартала совет директоров «Т-технологий» рекомендовал выплатить 35 руб. дивидендов на акцию.

«Клиентская база экосистемы Т и ее транзакционная активность продолжают расти: за полгода [клиенты] совершили покупок более чем на 4,7 трлн руб. и доверили нам 5,7 трлн руб.», – передал «Ведомостям» через представителя президент «Т-технологий» Станислав Близнюк. Для поддержки масштабных планов по развитию технологий и удовлетворения растущих инфраструктурных потребностей бизнеса компания приступила к строительству собственных дата-центров.

